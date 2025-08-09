На Алтае 18-летний турист заблудился во время вечерней прогулки
Из-за сильного дождя и темноты молодой человек не мог вернуться обратно
Фото: МЧС Республики Алтай
В Республике Алтай 18-летний турист из Омска заблудился во время вечерней прогулки на гору. Об этом сообщили в МЧС по Республике Алтай.
Звонок от молодого человека поступил в экстренные службы в 21:25. Он рассказал, что пошел гулять на гору рядом с селом Чибит, но из-за сильного дождя и темноты не может найти обратной дороги.
Искать туриста отправились два сотрудника отдельного пожарного поста № 1 села Акташ. Пройдя около 2,5 километра, они нашли юношу и вывели его к базе, где он проживает.
Медицинская помощь парню не понадобилась.
Возле Аи тож блудил... Пьяный... Мост подвесной через Катунь... Послали за водкой как самого трезвого. Перешел этот мост и заблудился... Ночь... Темно...