На Алтае 18-летний турист заблудился во время вечерней прогулки

Из-за сильного дождя и темноты молодой человек не мог вернуться обратно

09 августа 2025, 18:37, ИА Амител

Фото: МЧС Республики Алтай

В Республике Алтай 18-летний турист из Омска заблудился во время вечерней прогулки на гору. Об этом сообщили в МЧС по Республике Алтай.

Звонок от молодого человека поступил в экстренные службы в 21:25. Он рассказал, что пошел гулять на гору рядом с селом Чибит, но из-за сильного дождя и темноты не может найти обратной дороги.

Искать туриста отправились два сотрудника отдельного пожарного поста № 1 села Акташ. Пройдя около 2,5 километра, они нашли юношу и вывели его к базе, где он проживает.

Медицинская помощь парню не понадобилась.