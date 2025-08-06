На Алтае 71-летнего туриста с травмой головы эвакуировали с горы Белухи

Сотрудники МЧС на вертолете доставили его в больницу

06 августа 2025, 10:16, ИА Амител

Фото: пресс-служба МЧС России

В Республике Алтай спасатели эвакуировали с горы Белухи 71-летнего туриста. Во время путешествия мужчина травмировал голову. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в районе ледника Менсу, на северо-восточном склоне Белухи. 71-летний житель Омска упал и получил травму головы. По данным МЧС, свой туристический маршрут он не регистрировал.

Мужчину эвакуировали с помощью вертолета Ми-8. На борту ему оказывали помощь сотрудники Центра медицины катастроф. Туриста доставили в республиканскую больницу.

Похожий случай произошел на Алтае в июне. Во время похода по Шавлинским озерам участница туристической группы повредила ногу. Спасатели эвакуировали ее и увезли в больницу.