На Алтае 71-летнего туриста с травмой головы эвакуировали с горы Белухи

Сотрудники МЧС на вертолете доставили его в больницу

06 августа 2025, 10:16, ИА Амител

Фото: пресс-служба МЧС России
В Республике Алтай спасатели эвакуировали с горы Белухи 71-летнего туриста. Во время путешествия мужчина травмировал голову. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в районе ледника Менсу, на северо-восточном склоне Белухи. 71-летний житель Омска упал и получил травму головы. По данным МЧС, свой туристический маршрут он не регистрировал.

Мужчину эвакуировали с помощью вертолета Ми-8. На борту ему оказывали помощь сотрудники Центра медицины катастроф. Туриста доставили в республиканскую больницу.

Похожий случай произошел на Алтае в июне. Во время похода по Шавлинским озерам участница туристической группы повредила ногу. Спасатели эвакуировали ее и увезли в больницу.

Эвакуация туристки в Республике Алтай / Фото: МЧС России

На Алтае травмированную туристку спустили с гор и отправили в больницу на вертолете

Остальные участники тургруппы продолжили поход, их передвижение контролирует МЧС
Avatar Picture
Гость

11:39:11 06-08-2025

за чей счет вывозили?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:45:50 06-08-2025

Гость (11:39:11 06-08-2025) за чей счет вывозили?... Ну точно не за Ваш)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:47:48 06-08-2025

Гость (12:45:50 06-08-2025) Ну точно не за Ваш)... а да конечно! это и за Ваш отчасти

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:53 06-08-2025

71 год? По моему травма головы случилась гораздо раньше, в тот момент, когда он подумал "а не залезть ли мне на Белуху?"

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:48:14 06-08-2025

Гость (11:40:53 06-08-2025) 71 год? По моему травма головы случилась гораздо раньше, в т... ну всю жизнь мечтал а тут скоро помереть уже - вот и поперся

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:48:38 06-08-2025

Гость (11:40:53 06-08-2025) 71 год? По моему травма головы случилась гораздо раньше, в т... ну а вообще обсудим, когда тебе будет 71

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:29:23 06-08-2025

Гость (15:48:38 06-08-2025) ну а вообще обсудим, когда тебе будет 71 ... Потеря критического мышления - это признак деменции. А в 71 год уж никак не по горам надо шариться.

  -2 Нравится
Ответить
