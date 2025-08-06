На Алтае 71-летнего туриста с травмой головы эвакуировали с горы Белухи
Сотрудники МЧС на вертолете доставили его в больницу
06 августа 2025, 10:16, ИА Амител
В Республике Алтай спасатели эвакуировали с горы Белухи 71-летнего туриста. Во время путешествия мужчина травмировал голову. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел в районе ледника Менсу, на северо-восточном склоне Белухи. 71-летний житель Омска упал и получил травму головы. По данным МЧС, свой туристический маршрут он не регистрировал.
Мужчину эвакуировали с помощью вертолета Ми-8. На борту ему оказывали помощь сотрудники Центра медицины катастроф. Туриста доставили в республиканскую больницу.
Похожий случай произошел на Алтае в июне. Во время похода по Шавлинским озерам участница туристической группы повредила ногу. Спасатели эвакуировали ее и увезли в больницу.
11:39:11 06-08-2025
за чей счет вывозили?
12:45:50 06-08-2025
Гость (11:39:11 06-08-2025) за чей счет вывозили?... Ну точно не за Ваш)
15:47:48 06-08-2025
Гость (12:45:50 06-08-2025) Ну точно не за Ваш)... а да конечно! это и за Ваш отчасти
11:40:53 06-08-2025
71 год? По моему травма головы случилась гораздо раньше, в тот момент, когда он подумал "а не залезть ли мне на Белуху?"
15:48:14 06-08-2025
Гость (11:40:53 06-08-2025) 71 год? По моему травма головы случилась гораздо раньше, в т... ну всю жизнь мечтал а тут скоро помереть уже - вот и поперся
15:48:38 06-08-2025
Гость (11:40:53 06-08-2025) 71 год? По моему травма головы случилась гораздо раньше, в т... ну а вообще обсудим, когда тебе будет 71
18:29:23 06-08-2025
Гость (15:48:38 06-08-2025) ну а вообще обсудим, когда тебе будет 71 ... Потеря критического мышления - это признак деменции. А в 71 год уж никак не по горам надо шариться.