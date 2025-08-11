НОВОСТИПроисшествия

На Алтае двух женщин оштрафовали за матерную перепалку при посадке картофеля

Мировой судья решил, что сельчанки совершили административное правонарушение

11 августа 2025, 17:05, ИА Амител

Две женщины ругаются на поле / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Две женщины ругаются на поле / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае двух женщин оштрафовали на 3 тыс. рублей за взаимные оскорбления, сообщает в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов региона.

«В Локтевском районе женщина решила совместно со своими родственниками посадить картошку, в связи с чем стала обрабатывать землю, отбрасывая сорняки в сторону», – говорится в сообщении.

Соседка, увидев происходящее из окна своего дома, попросила не бросать растения на ее участок. Ей ответили, что этого никто и не делает.

Дальнейшие выяснения, куда именно улетает сорняк, переросли во взаимные оскорбления с использованием нецензурной брани. В итоге каждая женщина обратилась в полицию.

Мировой судья решил, что сельчанки совершили административное правонарушение, и привлек их к ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Алтайский край суд забавные истории штрафы

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

18:00:34 11-08-2025

Ну да смешно

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

18:12:01 11-08-2025

Бухнули бы лучше на эти деньги...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:00:34 11-08-2025

И так в Сибири картохи не стало доимпортозамещались. Нынче весной африканскую продавали, из Египта.
Тут ещё и судьи туда же. Крестьян за маты на бабки ставить.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:26:27 11-08-2025

так там можно каждый двор штрафовать каждый день, вы побольше инспекторов отправляйте в селюки. и в фудкорты ТЦ, там так молодняк загибает, что атас. можно казну очень хорошо обогатить!

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:46:42 11-08-2025

Меня сегодня автохам чуть не сбил, да ещё и обматерил, что теперь делать буду 🤦? 🤣

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:09:37 11-08-2025

Гость (20:46:42 11-08-2025) Меня сегодня автохам чуть не сбил, да ещё и обматерил, что т... номер есть? заявление в полицию пишите, если вас это так задело

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:25:16 12-08-2025

Естественно, что матерная перепалка, кто же в августе картоху садит?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:58:50 12-08-2025

"Сдается мне, Билли, что мы с тобой говна бесплатно наелись " (с) анекдот

  0 Нравится
Ответить
