На Алтае двух женщин оштрафовали за матерную перепалку при посадке картофеля

Мировой судья решил, что сельчанки совершили административное правонарушение

11 августа 2025, 17:05, ИА Амител

Две женщины ругаются на поле / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае двух женщин оштрафовали на 3 тыс. рублей за взаимные оскорбления, сообщает в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов региона.

«В Локтевском районе женщина решила совместно со своими родственниками посадить картошку, в связи с чем стала обрабатывать землю, отбрасывая сорняки в сторону», – говорится в сообщении.

Соседка, увидев происходящее из окна своего дома, попросила не бросать растения на ее участок. Ей ответили, что этого никто и не делает.

Дальнейшие выяснения, куда именно улетает сорняк, переросли во взаимные оскорбления с использованием нецензурной брани. В итоге каждая женщина обратилась в полицию.

Мировой судья решил, что сельчанки совершили административное правонарушение, и привлек их к ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.