На Алтае двух женщин оштрафовали за матерную перепалку при посадке картофеля
Мировой судья решил, что сельчанки совершили административное правонарушение
11 августа 2025, 17:05, ИА Амител
В Алтайском крае двух женщин оштрафовали на 3 тыс. рублей за взаимные оскорбления, сообщает в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов региона.
«В Локтевском районе женщина решила совместно со своими родственниками посадить картошку, в связи с чем стала обрабатывать землю, отбрасывая сорняки в сторону», – говорится в сообщении.
Соседка, увидев происходящее из окна своего дома, попросила не бросать растения на ее участок. Ей ответили, что этого никто и не делает.
Дальнейшие выяснения, куда именно улетает сорняк, переросли во взаимные оскорбления с использованием нецензурной брани. В итоге каждая женщина обратилась в полицию.
Мировой судья решил, что сельчанки совершили административное правонарушение, и привлек их к ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.
18:00:34 11-08-2025
Ну да смешно
18:12:01 11-08-2025
Бухнули бы лучше на эти деньги...
19:00:34 11-08-2025
И так в Сибири картохи не стало доимпортозамещались. Нынче весной африканскую продавали, из Египта.
Тут ещё и судьи туда же. Крестьян за маты на бабки ставить.
19:26:27 11-08-2025
так там можно каждый двор штрафовать каждый день, вы побольше инспекторов отправляйте в селюки. и в фудкорты ТЦ, там так молодняк загибает, что атас. можно казну очень хорошо обогатить!
20:46:42 11-08-2025
Меня сегодня автохам чуть не сбил, да ещё и обматерил, что теперь делать буду 🤦? 🤣
23:09:37 11-08-2025
Гость (20:46:42 11-08-2025) Меня сегодня автохам чуть не сбил, да ещё и обматерил, что т... номер есть? заявление в полицию пишите, если вас это так задело
00:25:16 12-08-2025
Естественно, что матерная перепалка, кто же в августе картоху садит?
10:58:50 12-08-2025
"Сдается мне, Билли, что мы с тобой говна бесплатно наелись " (с) анекдот