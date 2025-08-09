СМИ: главу Федерации ММА Республики Алтай зарезали во время свадебного застолья

Пострадавший скончался на месте от нанесенных ему ножевых ударов

09 августа 2025, 20:35, ИА Амител

Алексей Калбуков / Фото: "ВКонтакте"

В селе Тюнгур Усть-Коксинского района во время свадебного застолья произошло убийство. 74-летний мужчина зарезал гостя прямо за столом. Причиной могла стать личная неприязнь на фоне конфликта. Об этом сообщает Следком по Республике Алтай.

По данным правоохранителей, трагедия произошла 7 августа на территории одного из домовладений.

По предварительной информации, подозреваемый, будучи пьяным, подошел к сидящему за столом мужчине и ударил его ножом в грудь. Как указывает Следком, он мог сделать это на почве личной неприязни из-за возникшего конфликта.

Потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемого в убийстве задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

«СК России по Республике Алтай возбуждено уголовное дело в отношении 74-летнего жителя с. Тюнгур, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")», – рассказали в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщает "Республика Алтай в Telegram", убитым оказался Калбуков Алексей Анатольевич – президент Федерации смешанных боевых единоборств (ММА) Республики Алтай, основатель и директор бойцовского клуба "АК-КЕМ". По данным СМИ, прощание с ним состоялось 9 августа.