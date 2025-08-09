НОВОСТИПроисшествия

СМИ: главу Федерации ММА Республики Алтай зарезали во время свадебного застолья

Пострадавший скончался на месте от нанесенных ему ножевых ударов

09 августа 2025, 20:35, ИА Амител

Алексей Калбуков / Фото: "ВКонтакте"
Алексей Калбуков / Фото: "ВКонтакте"

В селе Тюнгур Усть-Коксинского района во время свадебного застолья произошло убийство. 74-летний мужчина зарезал гостя прямо за столом. Причиной могла стать личная неприязнь на фоне конфликта. Об этом сообщает Следком по Республике Алтай.

По данным правоохранителей, трагедия произошла 7 августа на территории одного из домовладений. 

По предварительной информации, подозреваемый, будучи пьяным, подошел к сидящему за столом мужчине и ударил его ножом в грудь. Как указывает Следком, он мог сделать это на почве личной неприязни из-за возникшего конфликта.

Потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемого в убийстве задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. 

«СК России по Республике Алтай возбуждено уголовное дело в отношении 74-летнего жителя с. Тюнгур, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")», – рассказали в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщает "Республика Алтай в Telegram", убитым оказался Калбуков Алексей Анатольевич – президент Федерации смешанных боевых единоборств (ММА) Республики Алтай, основатель и директор бойцовского клуба "АК-КЕМ". По данным СМИ, прощание с ним состоялось 9 августа.

Происшествия Республика Алтай

Комментарии 14


Гость

22:40:53 09-08-2025

"Бамбарбия, киргуду - если вы не согласитесь, вас зарэжут..."

  


Гость

22:43:04 09-08-2025

В двух карманах по ТТ , вот такое каратэ

  


Гость

09:33:08 10-08-2025

Гость (22:43:04 09-08-2025) В двух карманах по ТТ , вот такое каратэ ... В неумелых руках и хрен без толку.

  


Гость

23:08:04 09-08-2025

Сильнее мастера спорта по бокссу только мастер спорта по стрельбе

  


гость

10:57:42 10-08-2025

Гость (23:08:04 09-08-2025) Сильнее мастера спорта по бокссу только мастер спорта по стр... по Бок ссу это чертоффски апасна.

  


Гость

07:33:24 10-08-2025

Жил, жил человек и зарезали....

  


Гость

10:27:49 10-08-2025

Гость (07:33:24 10-08-2025) Жил, жил человек и зарезали.......
За базаром плохо следил походу
За базаром плохо следил походу

  


Гость

08:38:24 10-08-2025

Как же так президент по борьбе позволил себя зарезать....

  


гость

10:56:27 10-08-2025

Гость (08:38:24 10-08-2025) Как же так президент по борьбе позволил себя зарезать....... Прикинь до 90% профи не успевают воспользоваться оружием при внезапном нападении. Захочет кто-нибудь шило в печень вам загнать в очереди к кассе в магазе, тоже ничего не сделаете.

  


Светлана

18:18:42 10-08-2025

Гость (08:38:24 10-08-2025) Как же так президент по борьбе позволил себя зарезать....... Не ждал...

  


Гость

08:39:10 10-08-2025

Обычное дело, на свадьбах такое бывает

  


Чучмек

09:19:49 10-08-2025

Весёлые у них свадьбы. Запоминаются на всю жизнь ...

  


dok_СФ

09:26:21 10-08-2025

Убивает слово.. причины всё же были, видимо.

  


гость

21:38:36 10-08-2025

dok_СФ (09:26:21 10-08-2025) Убивает слово.. причины всё же были, видимо.... Вы с нетрезвыми представителями монголоидной расы пообщайтесь, потом расскажите.

  

