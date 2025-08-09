СМИ: главу Федерации ММА Республики Алтай зарезали во время свадебного застолья
Пострадавший скончался на месте от нанесенных ему ножевых ударов
09 августа 2025, 20:35, ИА Амител
В селе Тюнгур Усть-Коксинского района во время свадебного застолья произошло убийство. 74-летний мужчина зарезал гостя прямо за столом. Причиной могла стать личная неприязнь на фоне конфликта. Об этом сообщает Следком по Республике Алтай.
По данным правоохранителей, трагедия произошла 7 августа на территории одного из домовладений.
По предварительной информации, подозреваемый, будучи пьяным, подошел к сидящему за столом мужчине и ударил его ножом в грудь. Как указывает Следком, он мог сделать это на почве личной неприязни из-за возникшего конфликта.
Потерпевший скончался на месте происшествия.
Подозреваемого в убийстве задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
«СК России по Республике Алтай возбуждено уголовное дело в отношении 74-летнего жителя с. Тюнгур, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")», – рассказали в ведомстве.
Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщает "Республика Алтай в Telegram", убитым оказался Калбуков Алексей Анатольевич – президент Федерации смешанных боевых единоборств (ММА) Республики Алтай, основатель и директор бойцовского клуба "АК-КЕМ". По данным СМИ, прощание с ним состоялось 9 августа.
22:40:53 09-08-2025
"Бамбарбия, киргуду - если вы не согласитесь, вас зарэжут..."
22:43:04 09-08-2025
В двух карманах по ТТ , вот такое каратэ
09:33:08 10-08-2025
Гость (22:43:04 09-08-2025) В двух карманах по ТТ , вот такое каратэ ... В неумелых руках и хрен без толку.
23:08:04 09-08-2025
Сильнее мастера спорта по бокссу только мастер спорта по стрельбе
10:57:42 10-08-2025
Гость (23:08:04 09-08-2025) Сильнее мастера спорта по бокссу только мастер спорта по стр... по Бок ссу это чертоффски апасна.
07:33:24 10-08-2025
Жил, жил человек и зарезали....
10:27:49 10-08-2025
Гость (07:33:24 10-08-2025) Жил, жил человек и зарезали.......
За базаром плохо следил походу
08:38:24 10-08-2025
Как же так президент по борьбе позволил себя зарезать....
10:56:27 10-08-2025
Гость (08:38:24 10-08-2025) Как же так президент по борьбе позволил себя зарезать....... Прикинь до 90% профи не успевают воспользоваться оружием при внезапном нападении. Захочет кто-нибудь шило в печень вам загнать в очереди к кассе в магазе, тоже ничего не сделаете.
18:18:42 10-08-2025
Гость (08:38:24 10-08-2025) Как же так президент по борьбе позволил себя зарезать....... Не ждал...
08:39:10 10-08-2025
Обычное дело, на свадьбах такое бывает
09:19:49 10-08-2025
Весёлые у них свадьбы. Запоминаются на всю жизнь ...
09:26:21 10-08-2025
Убивает слово.. причины всё же были, видимо.
21:38:36 10-08-2025
dok_СФ (09:26:21 10-08-2025) Убивает слово.. причины всё же были, видимо.... Вы с нетрезвыми представителями монголоидной расы пообщайтесь, потом расскажите.