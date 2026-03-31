На Алтае мужчина искал в интернете любовь за деньги и "отдался" мошенникам

Правоохранители напомнили жителям края, что не стоит пользоваться сервисами по оказанию незаконных услуг

31 марта 2026, 10:47, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 35-летнего жителя Кулундинского района, решившего заказать домой девушку легкого поведения, сообщает региональное МВД.

«Нашел соответствующий сайт, перешел по ссылке и стал договариваться о цене. После перевел 10 тысяч рублей по указанным реквизитам», — рассказали в ведомстве.

В итоге мужчина и денег лишился, и любви не дождался. Правоохранители напомнили жителям края, что не стоит пользоваться сервисами по оказанию незаконных услуг.

Ранее в Барнауле мужчина захотел получить любовь за деньги, но остался и без денег, и без любви. Он так истосковался по женской ласке, что совершая перевод за переводом, отдал мошенникам почти 130 тысяч рублей.