На Алтае новоселье пенсионера закончилось кражей крупной суммы денег

Мужчина хотел познакомиться с соседями

24 августа 2025, 13:30, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

В селе Большеугренево Бийского района Алтайского края праздничное застолье по случаю новоселья 72-летнего пенсионера завершилось преступлением, пишет пресс-центр МВД.

Хозяин дома, желая познакомиться с новыми соседями, пригласил на праздник 36-летнюю жительницу соседнего дома. После употребления алкоголя мужчина уснул, а проснувшись утром обнаружил пропажу половины своих сбережений – 50 000 рублей из 100 000, которые он хранил в целлофановом пакете под подушкой.

Пенсионер обратился в полицию, подозреваемая была задержана. Женщина полностью признала свою вину и пояснила, что, увидев деньги, не удержалась от соблазна. Похищенные средства она использовала для погашения собственных долгов и закупки продуктов.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 ("Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище"). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.