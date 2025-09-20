На Алтае парень избил сожительницу банным ковшом

Состояние потерпевшей оценивается как стабильное

20 сентября 2025, 20:30, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Чойском районе возбуждено уголовное дело против 19-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения избил свою 33-летнюю сожительницу металлическим банным ковшом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Алтай.

Конфликт произошел на почве ревности: мужчина, не обнаружив женщину дома, увидел свет в бане и заподозрил ее в измене.

После словесной перепалки он нанес несколько ударов ковшом по голове потерпевшей. Когда она упала, он продолжил избиение. Женщине удалось выбежать на улицу, запереть агрессора в бане и вызвать полицию через службу "112".

Прибывшие стражи порядка задержали подозреваемого, который полностью признал свою вину. Уголовное дело возбуждено по статье 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия"). Состояние потерпевшей оценивается как стабильное.