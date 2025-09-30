Флягу с марихуаной пытался выбросить наркоторговец, сбегавший от полицейских на Алтае

Внутри фляги находилась марихуана весом почти 6 кг

30 сентября 2025, 10:30, ИА Амител

В Республике Алтай задержали 31-летнего местного жителя с крупной партией наркотиков. Все произошло в ходе оперативно-профилактической операции "Мак-2025".

Оперативники получили информацию, что мужчина перевозит запрещенные вещества на личной машине. Его автомобиль остановили инспекторы ГАИ в селе Кош-Агач. При досмотре в багажнике нашли металлическую флягу, наполненную веществом, похожим на марихуану, пишет "МВД Медиа".

Пока на место вызывали следственно-оперативную группу, водитель сел за руль и попытался скрыться. Полицейские устроили погоню и вскоре нашли его машину увязшей на бездорожье. Сам подозреваемый пытался убежать, но был задержан.

Выяснилось, что во время погони мужчина выбросил флягу с наркотиком. Полицейские ее нашли и изъяли.

По словам задержанного, коноплю он заготовил "для себя". В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.