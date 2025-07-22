НОВОСТИПроисшествия

На Алтае пенсионерка за рулем иномарки сбила собаку и угодила в кювет

Женщину госпитализировали

22 июля 2025, 12:40, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В Усть-Коксинском районе Республики Алтай 64-летняя автомобилистка попала в ДТП из-за выбежавшей на дорогу собаки, сообщили в МВД региона.

Происшествие случилось вечером 21 июля вблизи села Чендек.

"Жительница села Горбуново за рулем Toyota RAV-4 допустила наезд на выбежавшую на дорогу собаку, после чего иномарка сельчанки съехала в кювет и опрокинулась", – рассказали в ведомстве.

Женщину госпитализировали. Полиция проводит проверку.

Комментарии 6


Гость

12:59:49 22-07-2025

Вероятно женщина в момент столкновения с собакой либо нажала резко на тормоз либо вывернула руль и в этом ее ошибка
И у меня было так: шли под 80 справа по полосе в ту же сторону шла груженая фура и на встречку по близкой полосе шла груженая фура и в момент когда фура поравнялась выскакиевает овчарка прямо перед капотом и крупная такая и конечно ее пришлось давить недрогнувшей рукой потому что любой резкий выверт руля или педали тормоза и нас бы раздавило всех. Тут выбирать или тебя или ты дави - и лучше самому давить

  


Гость

13:40:50 22-07-2025

Гость (12:59:49 22-07-2025) ...и конечно ее пришлось давить недрогнувшей рукой ... - Что вы чувствовали, когда задавили бродячую собаку?
- ничего, только лёгкий толчёк в районе задней подвески
- ничего, только лёгкий толчёк в районе задней подвески

  


Musik

13:47:57 22-07-2025

Гость (12:59:49 22-07-2025) Вероятно женщина в момент столкновения с собакой либо нажала... мнение бывалого здравого грамотного водителя.
респект.
респект.

  


гость

22:32:28 22-07-2025

Musik (13:47:57 22-07-2025) мнение бывалого здравого грамотного водителя.респект.... Если как пишет выскочила перед капотом, то "бывалый" просто не успел среагировать и в этом ему повезло, а про недрогнувшую руку потом придумал))) 80 км/ч это 22,22 м/с даже если за 10 м от него выскочила он её уже через пол секунды переехал, математика будь она неладна.

  


Musik

09:48:46 23-07-2025

гость (22:32:28 22-07-2025) Если как пишет выскочила перед капотом, то "бывалый" просто ... о том и речь.
на дороге не дергаемся.
на дороге не дергаемся.

  


Гость

20:54:45 22-07-2025

Тут выбирать или тебя или ты дави - и лучше самому давить---- а если бы это ребенок выскочил?.. Хотя за собаку тоже прилетит, если не ужЕ.

  

