На Алтае пенсионерка за рулем иномарки сбила собаку и угодила в кювет

Женщину госпитализировали

22 июля 2025, 12:40, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай 64-летняя автомобилистка попала в ДТП из-за выбежавшей на дорогу собаки, сообщили в МВД региона.

Происшествие случилось вечером 21 июля вблизи села Чендек.

"Жительница села Горбуново за рулем Toyota RAV-4 допустила наезд на выбежавшую на дорогу собаку, после чего иномарка сельчанки съехала в кювет и опрокинулась", – рассказали в ведомстве.

Женщину госпитализировали. Полиция проводит проверку.