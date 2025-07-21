Еще 20 пассажиров госпитализировали

21 июля 2025, 08:10, ИА Амител

Место ДТП с вахтовым автобусом в Якутии / Фото: Shot

На шахте в Якутии 14 человек погибли после падения вахтового автобуса с обрыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

По данным ведомства, авария произошла около 03:20 по местному времени на технологической дороге АО "ГОК Денисовский". Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспорт опрокинулся с 25-метровой высоты.

"По предварительным данным, водитель транспортного средства марки НЕФАЗ 4208-34 допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства с высоты примерно 25 метров", – отметили в МВД.

Из 36 человек, находившихся в машине, 14 погибли. По информации республиканского Минздрава, еще 20 человек госпитализировали.

В прокуратуре уточнили, что авария произошла с участием вахтового автомобиля ООО УК "Колмар". Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Провести тщательное расследование причин трагедии поручил глава Якутии Айсен Николаев.