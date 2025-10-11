На Алтае пошло на спад число заболеваний ОРВИ

Общий уровень снижения заболеваемости – 10%

11 октября 2025, 15:30, ИА Амител

Прием у врача в поликлинике / Фото: amic.ru

В Алтайском крае с 29 сентября по 5 октября зарегистрировано свыше 20 тысяч эпизодов острых респираторных вирусных инфекций, о чем сообщили в региональном отделении Роспотребнадзора.

Согласно информации ведомства, за прошедшую неделю уровень заболеваемости сократился на 10% в сравнении с предшествующей неделей. Представители ведомства подчеркнули, что увеличения числа заболеваний гриппом на текущий момент не наблюдается. Большая часть зафиксированных случаев вызвана вирусами, не относящимися к гриппу, такими как риновирусы, парагрипп и респираторно-синтициальные инфекции.

В регионе продолжается процесс вакцинации против гриппа. По информации Роспотребнадзора, в Алтайский край доставлено 645 980 доз вакцин "Совигрипп", "Флю-М" и "Ультрикс Квадри", предназначенных для иммунизации как взрослых, так и детей. На текущую дату за счет средств федерального бюджета прививку сделали 379 254 жителя края. Еще 811 человек вакцинировались по собственной инициативе или при участии работодателей.

Врачи напоминают, что наиболее подходящий период для вакцинации – это октябрь, поскольку он позволяет сформировать необходимый иммунитет до начала сезона гриппа.