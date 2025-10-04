Случаи заражения опасной болезнью стали чаще фиксировать в Барнауле
Чаще всего пациенты попадают в больницу в тяжелом состоянии с пневмонией
04 октября 2025, 12:05, ИА Амител
В городской клинической больнице № 2 Барнаула отмечается увеличение числа заболеваний, вызванных клостридиальной инфекцией. По информации, опубликованной в социальной сети "ВКонтакте" главным врачом ГКБ № 2 Александром Берестенниковым, за последнее время лечение от этой инфекции получили более двадцати человек.
Если ранее заражения данной инфекцией были единичными, то сейчас наблюдается иная картина. Больные поступают в крайне тяжелом состоянии, что обусловлено неконтролируемым использованием антибиотиков, особенно широкого спектра действия. Такие препараты уничтожают не только вредные бактерии, но и полезную микрофлору кишечника, создавая благоприятную среду для развития Clostridium difficile (C.diff), обладающей устойчивостью к большинству антибиотиков. Вырабатываемые ею токсины провоцируют интенсивное воспаление кишечника.
Главный врач также представил рекомендации по рациональному применению антибиотиков:
- убедитесь, что заболевание имеет бактериальную природу, а не является вирусной инфекцией, при которой антибиотики неэффективны;
- сдайте общий клинический и биохимический анализы крови;
- используйте антибиотики строго по назначению врача;
- завершите полный курс лечения, даже если почувствовали улучшение, иначе у выживших бактерий разовьется еще большая устойчивость.
12:14:23 04-10-2025
Откель взялась эта зараза?
14:13:47 04-10-2025
Толян... (12:14:23 04-10-2025) Откель взялась эта зараза? ... клостридии были всегда, это часть нормофлоры толстого кишечника. а вот увлечение антибиотиками убивает нормальную микрофлору, сдерживающую рост клостридий, и вот тут они и проявляют свою патогенность. туда же снижение иммунитета и всякая дрянь типа фастфуда, нарушающая микрофлору в кишечнике.
09:23:05 05-10-2025
Элен без ребят (14:13:47 04-10-2025) клостридии были всегда, это часть нормофлоры толстого кишечн..а вот увлечение антибиотиками убивает нормальную микрофлору, сдерживающую рост клостридий,. //// хотелось бы знать, есть ли на прилавках магазинов края мясо и птица, не содержащие антибиотиков. Посредством продуктов люди ежедневно всю жизнь принимают сильные лекарства.
15:59:08 04-10-2025
Толян... (12:14:23 04-10-2025) Откель взялась эта зараза? ... руки мыть. Собак не подбирать
14:35:14 04-10-2025
Клостридиальная инфекция — это болезнь, вызванная бактерией Clostridium difficile. Она проявляется преимущественно проблемами с кишечником, которые могут варьироваться от легких расстройств до тяжелых состояний, угрожающих жизни. При чем здесь пневмония, воздушно-капельным путем эта инфекция не передается.
17:22:36 04-10-2025
В городской клинической больнице № 2 Барнаула -
Хоть бы узнали, как правильно называется, если гл.врача интервьюировали.
11:09:43 05-10-2025
Эти рекомендации бы терапевтам и их младшим братьям фельдшерам в уши. В обязанность докторов входит выдача направлений на все необходимые анализы при первичном обращении больного. Но не принято у них начинать лечение со сдачи анализов. Так лечат только в стационарах уже осложнения, полученные при экспериментальном подходе как со стороны поликлиник, так и при самолечении часто от безысходности