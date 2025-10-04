Случаи заражения опасной болезнью стали чаще фиксировать в Барнауле

Чаще всего пациенты попадают в больницу в тяжелом состоянии с пневмонией

04 октября 2025, 12:05, ИА Амител

Прием у врача / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В городской клинической больнице № 2 Барнаула отмечается увеличение числа заболеваний, вызванных клостридиальной инфекцией. По информации, опубликованной в социальной сети "ВКонтакте" главным врачом ГКБ № 2 Александром Берестенниковым, за последнее время лечение от этой инфекции получили более двадцати человек.

Если ранее заражения данной инфекцией были единичными, то сейчас наблюдается иная картина. Больные поступают в крайне тяжелом состоянии, что обусловлено неконтролируемым использованием антибиотиков, особенно широкого спектра действия. Такие препараты уничтожают не только вредные бактерии, но и полезную микрофлору кишечника, создавая благоприятную среду для развития Clostridium difficile (C.diff), обладающей устойчивостью к большинству антибиотиков. Вырабатываемые ею токсины провоцируют интенсивное воспаление кишечника.

Главный врач также представил рекомендации по рациональному применению антибиотиков: