На Алтае пресекли волну сбора информации об оборонных предприятиях и их сотрудниках
Жителей призывают быть бдительными к подобным провокациям
27 августа 2025, 14:46, ИА Амител
Жителей Алтайского края предупредили о волне сбора информации об оборонных предприятиях региона и дискредитации их персонала. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на краевое управление ФСБ России.
По данным ведомства, в регионе выросло количество случаев, связанных со сбором информации о местной оборонной промышленности. Правоохранители пресекли все попытки.
«Злоумышленники используют комплекс методов: от имитации проверок с рассылкой поддельных бланков до использования специальных технических решений, использующих незащищенные каналы связи», – сказано в публикации.
Сотрудники ФСБ призывают жителей Алтайского края быть бдительными к подобным провокациям и не контактировать с неизвестными, а также проверять поступающие на почту запросы у руководства или уполномоченных лиц по установленной системе взаимодействия.
