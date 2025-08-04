На Алтае распространяют фейк о выплате 2,5 млн цифровых рублей участникам СВО
Для убедительности информацию дополняют скриншотом якобы постановления правительства края
04 августа 2025, 13:30, ИА Амител
В Алтайском крае в соцсетях и мессенджерах распространяется информация о якобы постановлении правительства региона о выплате 2,5 млн цифровых рублей жителям края, мобилизованным в ВС РФ для участия в СВО, а также тем, кто заключил контракт с Минобороны.
В редакцию amic.ru обращаются жители региона с просьбой разъяснить, как можно получить "выплату" и "куда будут перечислять цифровые рубли".
Для убедительности информация о "выплате" дополняется скриншотом якобы постановления.
«Установить порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты отдельным категориям участников специальной военной операции в размере 2 500 000 цифровых рублей», – говорится в тексте несуществующего документа.
Как уточняется в ложном документе, делается это для "поэтапного внедрения цифрового рубля в бюджетный процесс".
Стоит отметить, что такая фейковая информация распространяется и в других регионах России. В частности, Центр управления регионом Дагестана уже официально опроверг эти сведения.
Напомним, Центробанк перенес внедрение цифрового рубля с июля 2025 года на сентябрь 2026 года. В Госдуме в ближайшее время примут соответствующий законопроект.
