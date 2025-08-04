Для убедительности информацию дополняют скриншотом якобы постановления правительства края

04 августа 2025, 13:30, ИА Амител

Деньги, рубль, монета / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в соцсетях и мессенджерах распространяется информация о якобы постановлении правительства региона о выплате 2,5 млн цифровых рублей жителям края, мобилизованным в ВС РФ для участия в СВО, а также тем, кто заключил контракт с Минобороны.

В редакцию amic.ru обращаются жители региона с просьбой разъяснить, как можно получить "выплату" и "куда будут перечислять цифровые рубли".

Для убедительности информация о "выплате" дополняется скриншотом якобы постановления.

«Установить порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты отдельным категориям участников специальной военной операции в размере 2 500 000 цифровых рублей», – говорится в тексте несуществующего документа.

Как уточняется в ложном документе, делается это для "поэтапного внедрения цифрового рубля в бюджетный процесс".

Стоит отметить, что такая фейковая информация распространяется и в других регионах России. В частности, Центр управления регионом Дагестана уже официально опроверг эти сведения.

Напомним, Центробанк перенес внедрение цифрового рубля с июля 2025 года на сентябрь 2026 года. В Госдуме в ближайшее время примут соответствующий законопроект.