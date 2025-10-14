На Алтае распространяется фейк о проверке ФСБ в компании "Алтайэнергосбыт"

Аферисты звонят жертве, жалуются на проблемы со связью и начинают переписку

14 октября 2025, 09:40, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

По Алтаю прокатилась волна фейков о проверке ФСБ в компании "Алтайэнергосбыт". Так, некоторые журналисты получили сфабрикованные сообщения якобы от заместителя ее гендиректора. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Уточняется, что злоумышленники звонят жертве в мессенджере Telegram, а затем жалуются на проблемы со связью.

«Имитируется ситуация, что звонок не проходит, затем следует сообщение: "Видимо, что-то со связью, лучше напишу"», – уточнили в пресс-службе.

Далее аферист начинает переписку, чтобы завлечь жертву в обманную схему.

Граждан призывают быть бдительными и не поддаваться на подобные провокации.

Ранее в Алтайском крае пресекли волну фейков о массовом отключении интернета в выходные дни. Злоумышленники рассылали фальшивые сообщения под видом официальных заявлений министерства. Однако правоохранители заявили, что условий для повсеместного ограничения доступа в интернет сейчас нет.