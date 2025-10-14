На Алтае распространяется фейк о проверке ФСБ в компании "Алтайэнергосбыт"
Аферисты звонят жертве, жалуются на проблемы со связью и начинают переписку
14 октября 2025, 09:40, ИА Амител
По Алтаю прокатилась волна фейков о проверке ФСБ в компании "Алтайэнергосбыт". Так, некоторые журналисты получили сфабрикованные сообщения якобы от заместителя ее гендиректора. Об этом рассказали в пресс-службе организации.
Уточняется, что злоумышленники звонят жертве в мессенджере Telegram, а затем жалуются на проблемы со связью.
«Имитируется ситуация, что звонок не проходит, затем следует сообщение: "Видимо, что-то со связью, лучше напишу"», – уточнили в пресс-службе.
Далее аферист начинает переписку, чтобы завлечь жертву в обманную схему.
Граждан призывают быть бдительными и не поддаваться на подобные провокации.
Ранее в Алтайском крае пресекли волну фейков о массовом отключении интернета в выходные дни. Злоумышленники рассылали фальшивые сообщения под видом официальных заявлений министерства. Однако правоохранители заявили, что условий для повсеместного ограничения доступа в интернет сейчас нет.
10:27:43 14-10-2025
Да, быть бдительными и не поддаваться на подобные провокации.. Тарифы на эл-во заморозьте на 20 лет и будет хорошо!
10:50:06 14-10-2025
Так теперь все проверки надо фейками назвать
16:00:21 14-10-2025
Мне вчера так звонили, а потом писали от лица гендиректора. Сегодня стала проверять переписку - нет никаких следов. все удалили. Если что я подтверждаю, что такие фейки имеют место быть