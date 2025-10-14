НОВОСТИПроисшествия

На Алтае распространяется фейк о проверке ФСБ в компании "Алтайэнергосбыт"

Аферисты звонят жертве, жалуются на проблемы со связью и начинают переписку

14 октября 2025, 09:40, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

По Алтаю прокатилась волна фейков о проверке ФСБ в компании "Алтайэнергосбыт". Так, некоторые журналисты получили сфабрикованные сообщения якобы от заместителя ее гендиректора. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Уточняется, что злоумышленники звонят жертве в мессенджере Telegram, а затем жалуются на проблемы со связью.

«Имитируется ситуация, что звонок не проходит, затем следует сообщение: "Видимо, что-то со связью, лучше напишу"», – уточнили в пресс-службе.

Далее аферист начинает переписку, чтобы завлечь жертву в обманную схему.

Граждан призывают быть бдительными и не поддаваться на подобные провокации.

Ранее в Алтайском крае пресекли волну фейков о массовом отключении интернета в выходные дни. Злоумышленники рассылали фальшивые сообщения под видом официальных заявлений министерства. Однако правоохранители заявили, что условий для повсеместного ограничения доступа в интернет сейчас нет.

Интернет / Фото: amic.ru

Минцифры опровергло слухи о глобальном отключении интернета в Алтайском крае

Ведомство призвало граждан проверять информацию через официальные источники
Алтайский край Происшествия Фейки

Комментарии 3

Avatar Picture
dok_СФ

10:27:43 14-10-2025

Да, быть бдительными и не поддаваться на подобные провокации.. Тарифы на эл-во заморозьте на 20 лет и будет хорошо!

Avatar Picture
Гость

10:50:06 14-10-2025

Так теперь все проверки надо фейками назвать

Avatar Picture
Наташа

16:00:21 14-10-2025

Мне вчера так звонили, а потом писали от лица гендиректора. Сегодня стала проверять переписку - нет никаких следов. все удалили. Если что я подтверждаю, что такие фейки имеют место быть

