Рубцовские росгвардейцы вернули матери потерявшегося семилетнего сына

12 ноября 2025, 13:45, ИА Амител

Фото: Росгвардия по Алтайскому краю

В Рубцовске сотрудники Росгвардии помогли семилетнему мальчику, потерявшемуся по дороге из школы, вернуться домой.

Как сообщает пресс-служба ведомства по Алтайскому краю, во время патрулирования бойцы вневедомственной охраны заметили ребенка, который растерянно переходил от дома к дому, пытаясь понять, где находится. Мальчик рассказал, что ехал на троллейбусе и пропустил свою остановку, а когда вышел, заблудился. Позвонить родителям он не смог – в панике забыл рюкзак с учебниками и телефоном в салоне.

Росгвардейцы посадили ребенка в патрульный автомобиль и передали его инспектору по делам несовершеннолетних. Вскоре за мальчиком приехала обеспокоенная мама, поблагодарившая офицеров за внимательность и участие.

