Рубцовские росгвардейцы вернули матери потерявшегося семилетнего сына
Мальчик рассказал бойцам, что ехал на троллейбусе и пропустил свою остановку, а когда вышел, заблудился
12 ноября 2025, 13:45, ИА Амител
В Рубцовске сотрудники Росгвардии помогли семилетнему мальчику, потерявшемуся по дороге из школы, вернуться домой.
Как сообщает пресс-служба ведомства по Алтайскому краю, во время патрулирования бойцы вневедомственной охраны заметили ребенка, который растерянно переходил от дома к дому, пытаясь понять, где находится. Мальчик рассказал, что ехал на троллейбусе и пропустил свою остановку, а когда вышел, заблудился. Позвонить родителям он не смог – в панике забыл рюкзак с учебниками и телефоном в салоне.
Росгвардейцы посадили ребенка в патрульный автомобиль и передали его инспектору по делам несовершеннолетних. Вскоре за мальчиком приехала обеспокоенная мама, поблагодарившая офицеров за внимательность и участие.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина выбросил ребенка в окно и избежал тюрьмы. Ранее обвиняемый уже был замечен за неадекватным поведением и агрессией, в том числе к ребенку.
13:58:28 12-11-2025
Рюкзак с учебниками и телефоном нашли?
16:19:14 12-11-2025
Да что за дети пошли. В 7 лет жили с родителями в Ярославской области. Летом на каникулах сам покупал билет на автобус и ездил в Москву (250 км от места где проживали). В 6 утра уезжал в 10 утра приезжал на вокзал в Москве. Весь день шастал по Москве на метро и транспорте. В 18.00 уезжал обратно к родителям. В 22.00 был уже дома. И никто меня не искал и не терял.