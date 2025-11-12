НОВОСТИОбщество

Рубцовские росгвардейцы вернули матери потерявшегося семилетнего сына

Мальчик рассказал бойцам, что ехал на троллейбусе и пропустил свою остановку, а когда вышел, заблудился

12 ноября 2025, 13:45, ИА Амител

Фото: Росгвардия по Алтайскому краю

В Рубцовске сотрудники Росгвардии помогли семилетнему мальчику, потерявшемуся по дороге из школы, вернуться домой.

Как сообщает пресс-служба ведомства по Алтайскому краю, во время патрулирования бойцы вневедомственной охраны заметили ребенка, который растерянно переходил от дома к дому, пытаясь понять, где находится. Мальчик рассказал, что ехал на троллейбусе и пропустил свою остановку, а когда вышел, заблудился. Позвонить родителям он не смог – в панике забыл рюкзак с учебниками и телефоном в салоне.

Росгвардейцы посадили ребенка в патрульный автомобиль и передали его инспектору по делам несовершеннолетних. Вскоре за мальчиком приехала обеспокоенная мама, поблагодарившая офицеров за внимательность и участие.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина выбросил ребенка в окно и избежал тюрьмы. Ранее обвиняемый уже был замечен за неадекватным поведением и агрессией, в том числе к ребенку.

В Алтайском крае пропал ребенок / Фото: «СпасАлтай22»

В Алтайском крае пропал ребенок в куртке синего цвета

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефонам "СпасАлтай22", указанным в ориентировке
НОВОСТИПроисшествия

Рубцовск дети Росгвардия

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

13:58:28 12-11-2025

Рюкзак с учебниками и телефоном нашли?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:19:14 12-11-2025

Да что за дети пошли. В 7 лет жили с родителями в Ярославской области. Летом на каникулах сам покупал билет на автобус и ездил в Москву (250 км от места где проживали). В 6 утра уезжал в 10 утра приезжал на вокзал в Москве. Весь день шастал по Москве на метро и транспорте. В 18.00 уезжал обратно к родителям. В 22.00 был уже дома. И никто меня не искал и не терял.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров