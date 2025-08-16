Подобные сведения активно распространяются в Сети из-за геополитической напряженности и заявлений отдельных источников

16 августа 2025, 18:51, ИА Амител

Мобилизация / Фото: amic.ru

Вероятность второй волны мобилизации в России снова начали обсуждать в общественных и экспертных кругах. Этому способствует сохраняющаяся геополитическая напряженность и ведение спецоперации на юго-западных границах страны. Кроме того, слухи усиливаются публикациями в отдельных Telegram-каналах и заявлениями блогеров. Но полная картина требует трезво проанализировать позицию государства, его военные нужд и экономические реалии.

Планируется ли в России новая волна мобилизации и что об этом говорят власти и эксперты, – в материале amic.ru.

Собираются ли в России проводить вторую волну мобилизации?

Правительство РФ не делало официальных заявлений на этот счет. Ранее власти лишь высказывались о ротации военных, которые первыми ушли в зону СВО. Соответствующее заявление в марте сделал президент РФ Владимир Путин:

«Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», – заявил российский лидер на заседании Совета по культуре.

Однако как именно будут ротировать военнослужащих, глава государства не пояснил. Но и возможность второй волны мобилизации в своей речи Владимир Путин не упоминал.

Следовательно, в 2025 году мобилизации в России не будет.

Что говорят в Кремле и Минобороны?

Российские власти неоднократно подчеркивали, что в дополнительной мобилизации нет необходимости. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что мобилизационные мероприятия 2022 года завершили, а армию комплектуют добровольцами и контрактниками.

Подтверждал вышесказанное и министр обороны России Андрей Белоусов. С его слов, правительство сделало ставку на развитие контрактной армии.

Об этом говорил и глава государства Владимир Путин. Согласно его заявлению, личного состава достаточно для выполнения поставленных задач, а в приоритете сейчас набор квалифицированных специалистов, в числе которых инженеры и техэксперты.

Помимо этого, только в первом квартале 2025 года более 78 тысяч россиян подписали контракт с Минобороны. В сравнении с аналогичным периодом 2024-го этот показатель вырос на 15%.

Что говорят эксперты?

Военный эксперт Михаил Тимошенко, беседуя с изданием "Наш Город", отметил, что в России нет никаких признаков и предпосылок к проведению мобилизации – в стране проходит плановая призывная кампания.

«Разговоры о возможной мобилизации возникают периодически. И именно в те периоды, когда люди чувствуют себя наименее защищенными. Сейчас наступил как раз такой период», – сказал Тимошенко.

С его слов, слухи о возможной мобилизации начали активно распространяться из-за рассылки уведомлений гражданам о внесении сведений в реестр воинского учета на "Госуслугах". Их получают как лица, находящиеся в запасе, так и не состоящие на воинском учете. Но они вовсе не означают того, что получателю нужно будет пройти военную службу: это стандартная актуализация данных.

«Ведется стандартная работа по пополнению базы электронного реестра воинского учета. Актуализируются данные о людях, которые ранее проходили срочную службу, – уточняются сведения о воинском учете. Также вносятся данные о тех, кто ранее на воинском учете не состоял», – добавил эксперт.

Правила призыва в армию стали жестче. Правда ли это?

Да. Например, с мая 2025 года заработал сервис уведомлений через "Госуслуги". С его помощью военкоматы рассылают сообщения о внесении данных граждан в единый реестр. Однако они носят лишь информационный характер и не означают скорого призыва.

Но если гражданин получает не просто уведомление, а электронную повестку, он должен явиться в военкомат в течение семи дней. В противном случае уже через 20 дней к нему могут применить следующие санкции:

запретить управление транспортным средством;

ограничить оформление ИП и самозанятости;

заблокировать сделки с недвижимостью;

отказать в кредитовании.

Кроме того, за уклонение от воинского учета теперь предусмотрены штрафы: