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На Алтае тракторист насмерть переехал лежавшего в поле мужчину

Водителя будут судить

19 сентября 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Крутихинском районе Алтайского края тракторист насмерть переехал лежавшего в поле мужчину, сообщили в региональном СК.

Инцидент случился 23 июня вблизи села Волчно-Бурлинского. Не проявив внимательности, работник крестьянско-фермерского хозяйства наехал на коллегу, который отдыхал в траве рядом с межполевой дорогой.

Пострадавшего госпитализировали, но спасти не смогли – он умер в тот же день.

В отношении тракториста тогда завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Его материалы с обвинительным заключением передали в суд.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 3

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Гость

10:12:18 19-09-2023

Оправдают поди. Явно не со зла. Если хотел бы избежать наказания - прикопал бы в кустах.

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Гость

10:52:51 19-09-2023

Не со зла, поэтому и квалификация такач - причинение смерти по неосторожности.

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Гость

13:30:37 19-09-2023

Наверняка, у кого-то из них в крови обнаружат промилле.

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