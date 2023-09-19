На Алтае тракторист насмерть переехал лежавшего в поле мужчину

Водителя будут судить

19 сентября 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Крутихинском районе Алтайского края тракторист насмерть переехал лежавшего в поле мужчину, сообщили в региональном СК.

Инцидент случился 23 июня вблизи села Волчно-Бурлинского. Не проявив внимательности, работник крестьянско-фермерского хозяйства наехал на коллегу, который отдыхал в траве рядом с межполевой дорогой.

Пострадавшего госпитализировали, но спасти не смогли – он умер в тот же день.

В отношении тракториста тогда завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Его материалы с обвинительным заключением передали в суд.