На Алтае тракторист насмерть переехал лежавшего в поле мужчину
Водителя будут судить
19 сентября 2023, 10:00, ИА Амител
Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
В Крутихинском районе Алтайского края тракторист насмерть переехал лежавшего в поле мужчину, сообщили в региональном СК.
Инцидент случился 23 июня вблизи села Волчно-Бурлинского. Не проявив внимательности, работник крестьянско-фермерского хозяйства наехал на коллегу, который отдыхал в траве рядом с межполевой дорогой.
Пострадавшего госпитализировали, но спасти не смогли – он умер в тот же день.
В отношении тракториста тогда завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Его материалы с обвинительным заключением передали в суд.
10:12:18 19-09-2023
Оправдают поди. Явно не со зла. Если хотел бы избежать наказания - прикопал бы в кустах.
10:52:51 19-09-2023
Не со зла, поэтому и квалификация такач - причинение смерти по неосторожности.
13:30:37 19-09-2023
Наверняка, у кого-то из них в крови обнаружат промилле.