На Алтае учителям на начало нового учебного года предлагают не самые конкурентные зарплаты
Такая ситуация в крае, а вот в республике все обстоит иначе – там финансовые предложения для педагогов самые высокие в Сибири
02 сентября 2025, 12:15, ИА Амител
В Алтайском крае педагогам в среднем предлагают зарплату в размере 39,6 тыс. рублей, впрочем, и спрос на этих специалистов не очень высокий, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.
«С января по август в СФО было открыто 5,6 тыс. вакансий для учителей, причем четверть из них – в Новосибирской области (26%)», – говорится в исследовании.
Самый высокий спрос на преподавателей в Сибири в 2025 году:
- в Новосибирской области (26%);
- в Красноярском крае (20%);
- в Иркутской области (15%);
- в Омской области (11%);
- в Кемеровской области (10%);
- в Томской области и Алтайском крае (по 9%);
- в Республике Хакасия (1%);
- в Республике Тыва и Республике Алтай (менее 1%).
«К началу учебного года во всех регионах СФО спрос работодателей на педагогов обеспечен активностью самих кандидатов», – отметили аналитики.
Наиболее высокий конкурс на работу учителя в Сибири в 2025 году:
- в Республике Хакасия (17,3 резюме на вакансию);
- в Кемеровской области (8,9);
- в Томской области (8,6);
- в Алтайском крае (7,0);
- в Иркутской области (6,9);
- в Омской области (6,5);
- в Красноярском крае (6,4);
- в Новосибирской области (5,2).
Соотношение спроса и предложения в пределах нормы составляет 4,0–7,9 резюме на вакансию.
«Несмотря на формальное отсутствие дефицита кадров в сфере образования, школы нередко жалуются на сложности с поиском педагогов. Это противоречие объясняется несколькими факторами. Во-первых, в системе образования растет конкуренция за кадры: за учителей борются не только общеобразовательные, но и онлайн-школы, а также специализированные школы», – пояснила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.
Кроме того, добавила эксперт, около 40% преподавателей с активными резюме рассматривают частичную занятость, а не трудоустройство на полный день.
Самые высокие зарплаты учителям в Сибири в 2025 году:
- в Новосибирской области и Республике Алтай (50 тыс. рублей);
- в Красноярском крае (45,3 тыс. рублей);
- в Иркутской области (42,3 тыс. рублей);
- в Кемеровской области (40,8 тыс. рублей);
- в Томской области (40,7 тыс. рублей);
- в Алтайском крае (39,6 тыс. рублей);
- в Республике Хакасия (36,5 тыс. рублей);
- в Омской области (35,0 тыс. рублей).
Отметим также, что текущая медиана предлагаемой заработной платы в Сибирском ФО составляет 70,1 тысячи рублей.
Ранее глава профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков заявил amic.ru, что у педагогов адская работа с множеством конфликтов и бумажной волокитой, поэтому вполне оправданы волнения спикера Совфеда Валентины Матвиенко по поводу слишком низких зарплат педагогов.
12:39:29 02-09-2025
Из телеги, чат учителей
Учитель из Москвы: "Надеюсь получать в этом году 200-220 тысяч. Да, учителей не хватает практически в каждой школе. Так что замкадышам, велком".
16:46:03 02-09-2025
ВВП (12:39:29 02-09-2025) Из телеги, чат учителейУчитель из Москвы: "Надеюсь получ... Велком копить на однушку за двадвать лямов
17:31:31 02-09-2025
v (16:46:03 02-09-2025) Велком копить на однушку за двадвать лямов...
Аренда жилья в городах-миллионниках России оказалась выгоднее ипотеки. Съём однушки обходится в 2–3 раза дешевле, чем платеж по кредиту за аналогичную квартиру.
13:22:44 02-09-2025
так то у всех адская работа. Педагоги работают по пол дня, отпуск все лето. Если работать на 1,5 ставки , то вполне себе зп достойная будет и не уработаются
15:05:37 02-09-2025
Гость (13:22:44 02-09-2025) так то у всех адская работа. Педагоги работают по пол дня, о... У нас в районе столько работающих учителей- пенсионеров 65+,что страшно становится! Куча предпенсионеров 55+.Многие ведут даже не смежные предметы. На одну ставку не работает никто! Прошли переподготовку-и учитель технологии превращается...)))
А дальше что? Сколько продержится этот "мыльный пузырь"?
17:02:01 02-09-2025
Гость (13:22:44 02-09-2025) так то у всех адская работа. Педагоги работают по пол дня, о... Ну так иди, поработай! Пройди переподготовку и вперед!
19:11:19 02-09-2025
Гость (13:22:44 02-09-2025) так то у всех адская работа. Педагоги работают по пол дня, о... Попробуйте!
14:06:36 02-09-2025
пока в стране не введут единые ставки для всех регионов, учителя будут бежать туда, где зарплата выше.
14:21:17 02-09-2025
В ЧАСТНЫХ ШКОЛАХ - ВЫСОКАЯ. +ПИТАНИЕ ОБУЧЕНИЕ И САНАТОРИИ-ПОЕЗДКИ. НО И КОНКУРЕНЦИЯ ВЫСОЧАЙШАЯ
14:38:57 02-09-2025
В Алтайском крае педагогам в среднем предлагают зарплату в размере 39,6 тыс.(((
А КАК БЫТЬ СО СРЕДНЕЙ ПО КРАЮ?
Это сколько лет должно пройти, чтобы зарплата учителей хотя бы достигла средней по краю?
14:56:36 02-09-2025
Гость (14:38:57 02-09-2025) В Алтайском крае педагогам в среднем предлагают зарплату в р... отдыхаете все лето, работаете до обеда, между четвертями по 10 дней. И ВДОБАВОК ПЕНСИЯ В 40 лет. НЕ МНОГО ЛИ ВАМ? Легкотрудники - захребетники на шее народа.
16:37:24 02-09-2025
Марина (14:56:36 02-09-2025) отдыхаете все лето, работаете до обеда, между четвертями по ... Марина, такие категоричные заявления нуждаются в подтверждении, поэтому, либо вы предоставляете факты по поводу пенсии в 40 лет у учителей, либо можно считать, что вы распространяете фейки!
Ну а по поводу работаете до обеда - у нас в крае почти нет учителей, работающих на одну ставку, большинство работает не менее чем на х1.6 ставки, плюс к этому подготовка к урокам, отчёты, планы и т.д., которые выполняются во внеурочное время.
Так что, пожалуйста, уменьшите свой негатив к учителям.
17:04:11 02-09-2025
Марина (14:56:36 02-09-2025) отдыхаете все лето, работаете до обеда, между четвертями по ... А где ты работаешь, интересно было бы узнать. И какое образование получила? Только вопросы без ответа остануться.
21:38:59 02-09-2025
Марина (14:56:36 02-09-2025) отдыхаете все лето, работаете до обеда, между четвертями по ... Сколько злобы и негатива! И неправды!
00:05:54 07-09-2025
Марина (14:56:36 02-09-2025) отдыхаете все лето, работаете до обеда, между четвертями по ... Вы просто не понимаете что вы говорите. Это настолько психически и физически выматывает, что вам и не понять. В Швеции , например, учителям нельзя быть очевидцами преступлений, дтп, если они проработали учителем хотя бы 5-6 лет. Учителя со стажем уже считаются психологически не устойчивыми, т.к. полностью выкладываются на уроках. Попробуйте Театр одного актёра перед толпой детей кому это не надо, т.к. им в телефоне интереснее сидеть. А ты пляши и в бубен ударяй, глядишь и заинтересуешь ребёнка. Родителям постоянно от тебя надо, чтобы их "гений" был гением, ан нет, ты - учитель виноват. Гений как не просыпался так и не просыпается. К тому же постоянная бумажная волокита, отнимающая всё свободное и несвободное время... То ли детей учить, то ли бумаги заполнять и проверять. А с добавлением ноу-хау теперь надо не только бумаги заполнять, но и электронные журналы и прочее, при том что бумажные не упразднили, т.к. свет могут вырубить периодически.
Так что учителям не только летний отдых положен, но и за вредность работы санатории на всё лето для восстановления, чтобы не выгореть психологически и восстановиться физически, а учитывая 2-3 ставки за гроши, ещё и премии давать обязаны.
Если учителей сейчас не станет, будет крах стране, мы просто вымрем от тупости. Вон уже один клоун до чего свою страну довёл. Приснопоминаемую...
Каждый должен заниматься своим делом. Все профессии нужны, все профессии важны! Если не учить детей, то они сами себя и друг друга поубивают. Манкурты долго не живут....
21:31:09 08-09-2025
Марина (14:56:36 02-09-2025) отдыхаете все лето, работаете до обеда, между четвертями по ... Пойдите на такие " шикарные" условия, попробуйте! Как хорошо судить о чужой работе, совершенно не представляя как там ...
15:00:02 02-09-2025
Образованные люди, сегодня стране не нужны.
15:34:45 02-09-2025
а остальные не люди?! у нас есть только врачи, да учителя. хватит им все повышать!! хоть раз повысьте другим людям зп
23:00:42 02-09-2025
Гость (15:34:45 02-09-2025) а остальные не люди?! у нас есть только врачи, да учителя. х... А кому из бюджетников не повышали? Уточните
17:30:26 02-09-2025
Хввтит повышать? То есть, Вы считаете, что 39 тыс.- это запредельно много? Вы же понимаете, что молодые педагоги получают ещё меньше.
А сколько люди других профессий получают в крае, если ,как, Вы пишите, учителям постоянно повышают и повышают?
17:51:25 02-09-2025
Идет оболванивание населения. Если какой-то алкаш считает, что врачам и учителям платят запредельные суммы...
19:15:14 02-09-2025
39-это, на секундочку, за две ставки с классным руководством и доп. работой. Ставка в крае 12700. Добро пожаловать!
05:17:31 03-09-2025
Если в стране сбербанк лезет обучать детей, то будущего у страны нет! Он же сам лично объявил всем - математика в школе не нужна, физика не нужна - дети должны иметь компетенции мыть пол , выносить мусор , тереть окна шваброй. Только капиталисты ,за большие деньги ,получат образование от живого человека! Поэтому из каждого утюга про интеллект , цифровизациию, а многие , как Буратино , просто модными словами , без понимания вопроса.
10:07:28 03-09-2025
То есть, зарплата учителя сегодня в Барнауле равна зарплате уборщицы (у нас в офисе и на производстве)!!!!! Ужас!!!! Так вообще не должно быть. Должна быть одна из самых высокооплачиваемых.
05:27:29 06-09-2025
Гость (13:22:44 02-09-2025) так то у всех адская работа. Педагоги работают по пол дня, о... Смешно!Как далеки от истины!Написала бы больше,но воздержусь!Это равносильно общению с неучем!