На Алтае учителям на начало нового учебного года предлагают не самые конкурентные зарплаты

Такая ситуация в крае, а вот в республике все обстоит иначе – там финансовые предложения для педагогов самые высокие в Сибири

02 сентября 2025, 12:15, ИА Амител

Учитель в классе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае педагогам в среднем предлагают зарплату в размере 39,6 тыс. рублей, впрочем, и спрос на этих специалистов не очень высокий, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

«С января по август в СФО было открыто 5,6 тыс. вакансий для учителей, причем четверть из них – в Новосибирской области (26%)», – говорится в исследовании.

Самый высокий спрос на преподавателей в Сибири в 2025 году:

в Новосибирской области (26%);

в Красноярском крае (20%);

в Иркутской области (15%);

в Омской области (11%);

в Кемеровской области (10%);

в Томской области и Алтайском крае (по 9%);

в Республике Хакасия (1%);

в Республике Тыва и Республике Алтай (менее 1%).

«К началу учебного года во всех регионах СФО спрос работодателей на педагогов обеспечен активностью самих кандидатов», – отметили аналитики.

Наиболее высокий конкурс на работу учителя в Сибири в 2025 году:

в Республике Хакасия (17,3 резюме на вакансию);

в Кемеровской области (8,9);

в Томской области (8,6);

в Алтайском крае (7,0);

в Иркутской области (6,9);

в Омской области (6,5);

в Красноярском крае (6,4);

в Новосибирской области (5,2).

Соотношение спроса и предложения в пределах нормы составляет 4,0–7,9 резюме на вакансию.

«Несмотря на формальное отсутствие дефицита кадров в сфере образования, школы нередко жалуются на сложности с поиском педагогов. Это противоречие объясняется несколькими факторами. Во-первых, в системе образования растет конкуренция за кадры: за учителей борются не только общеобразовательные, но и онлайн-школы, а также специализированные школы», – пояснила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

Кроме того, добавила эксперт, около 40% преподавателей с активными резюме рассматривают частичную занятость, а не трудоустройство на полный день.

Самые высокие зарплаты учителям в Сибири в 2025 году:

в Новосибирской области и Республике Алтай (50 тыс. рублей);

в Красноярском крае (45,3 тыс. рублей);

в Иркутской области (42,3 тыс. рублей);

в Кемеровской области (40,8 тыс. рублей);

в Томской области (40,7 тыс. рублей);

в Алтайском крае (39,6 тыс. рублей);

в Республике Хакасия (36,5 тыс. рублей);

в Омской области (35,0 тыс. рублей).

Отметим также, что текущая медиана предлагаемой заработной платы в Сибирском ФО составляет 70,1 тысячи рублей.

Ранее глава профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков заявил amic.ru, что у педагогов адская работа с множеством конфликтов и бумажной волокитой, поэтому вполне оправданы волнения спикера Совфеда Валентины Матвиенко по поводу слишком низких зарплат педагогов.