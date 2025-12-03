На Алтае водитель без прав вылетел с дороги и вместе с пассажирами попал в больницу

Машину вынесло с проезжей части на обочину, где она перевернулась

03 декабря 2025, 18:30, ИА Амител

ДТП в селе Усть-Кокса / Фото: МВД Республики Алтай

Рано утром 3 декабря в селе Усть-Кокса произошло ДТП, в результате которого иномарка вылетела с трассы и опрокинулась. О происшествии сообщили в МВД Республики Алтай.

Как уточнили в ведомстве, около 03:50 38-летний житель села Чендек ехал за рулем Mitsubishi Lancer и в какой-то момент утратил контроль над автомобилем. Машину вынесло с проезжей части на обочину, где она перевернулась.

Водитель получил травмы и был доставлен в Усть-Коксинскую районную больницу. Медицинская помощь понадобилась и двум пассажирам иномарки – 23-летнему жителю Чендека и 25-летнему уроженцу Ставропольского края.

«Во время проверки сотрудники полиции установили, что мужчина находился за рулем, несмотря на лишение права управления транспортом. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, после которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – отметили в ведомстве.

