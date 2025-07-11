На Алтае водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Мужчину привлекли к административной ответственности

11 июля 2025, 14:00, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай водитель иномарки сбил девятилетнего мальчика и скрылся с места происшествия, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 10 июля около 17:00 в селе Яконур Усть-Канского района.

58-летний житель села Усть-Кан за рулем Toyota Camry наехал на ребенка, когда тот выбежал на дорогу перед близко движущимся транспортным средством.

Оставившего место ДТП водителя вскоре разыскали полицейские. В тот момент мужчина был пьян – с его слов, выпил он уже после того, как сбил мальчика.

Несовершеннолетний госпитализирован.

В отношении водителя составили административные материалы по ч. 2 и ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ ("Оставление места ДТП и употребление алкоголя после происшествия"), а также возбудили дело по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее средний вред здоровью").