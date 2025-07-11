На Алтае водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП
Мужчину привлекли к административной ответственности
11 июля 2025, 14:00, ИА Амител
В Республике Алтай водитель иномарки сбил девятилетнего мальчика и скрылся с места происшествия, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 10 июля около 17:00 в селе Яконур Усть-Канского района.
58-летний житель села Усть-Кан за рулем Toyota Camry наехал на ребенка, когда тот выбежал на дорогу перед близко движущимся транспортным средством.
Оставившего место ДТП водителя вскоре разыскали полицейские. В тот момент мужчина был пьян – с его слов, выпил он уже после того, как сбил мальчика.
Несовершеннолетний госпитализирован.
В отношении водителя составили административные материалы по ч. 2 и ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ ("Оставление места ДТП и употребление алкоголя после происшествия"), а также возбудили дело по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее средний вред здоровью").
14:36:46 11-07-2025
Вот это название "на Алтае" используется только для бесхитростной такой интриги? На Алтае - это что за указание места ДТП? Это вообще ГДЕ?
14:56:12 11-07-2025
Гость (14:36:46 11-07-2025) Вот это название "на Алтае" используется только для бесхитро... ДТП случилось 10 июля около 17:00 в селе Яконур Усть-Канского района.
14:59:08 11-07-2025
Гость (14:36:46 11-07-2025) Вот это название "на Алтае" используется только для бесхитро... "в селе Яконур Усть-Канского района"
15:49:15 11-07-2025
Гость (14:36:46 11-07-2025) Вот это название "на Алтае" используется только для бесхитро... Только заголовки читаете? До содержания не добрался?
16:10:10 11-07-2025
Гость (15:49:15 11-07-2025) Только заголовки читаете? До содержания не добрался?... Я про заголовок и говорю. Какую функцию выполняет указание "на Алтае", кроме простецкой дешевой интриги? Само указание "на Алтае" - это про что конкретно? Почему тогда не написать в Сибири или в СФО или в России? Когда хотят спецом запутать, употребляет это странное "на Алтае". У кого бы не интересовался, никто не может внятно объяснить, что конкретно включает в себя Алтай? Не Республика Алтай, не Алтайский край, а именно вот этот пресловутый "Алтай".
16:28:30 11-07-2025
Гость (16:10:10 11-07-2025) что конкретно включает в себя Алтай? Не Республика Алтай, не Алтайский край, а именно вот этот пресловутый "Алтай".... Алтай как место силы, как сферический конь в вакууме
22:11:31 11-07-2025
чертила нашкодил и в кусты
01:35:41 12-07-2025
7 лет и права забрать. ханыга