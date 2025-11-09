На Алтае возобновили проезд по участку Чуйского тракта, который перекрывали в метель

Теперь транспорт может проезжать по дороге беспрепятственно

09 ноября 2025, 09:29, ИА Амител

Метель в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 9 ноября в Алтайском крае открыли проезд по участку Чуйского тракта от Новоалтайска до села Троицкого (км 212 – км 293). Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

Проезд перекрыли в 22:40 8 ноября из-за ухудшения погодных условий. Так, регион настигли метели, снег и ветер до 23 м/с. Сейчас ограничений нет.