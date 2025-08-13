На Алтае выловили гигантского карпа весом 34 килограмма
13 августа 2025, 09:45, ИА Амител
Рыбакам в селе Сорочий Лог Первомайского района удалось поймать настоящего речного гиганта – рыбу весом 34 килограмма, сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
Как следует из рассказа участников события, необычный клев начался во время обычной рыбалки. Один из мужчин попытался самостоятельно вытащить добычу, но сил не хватило – справиться с рыбиной смогли только объединенными усилиями двух рыбаков.
Судя по видеозаписи, размещенной в паблике, трофеем стал огромный сазан (обыкновенный карп). Такой экземпляр – большая редкость для местных водоемов.
Рыбаки утверждают, что тщательно взвесили улов – стрелка весов остановилась на отметке 34 кг. Этот случай уже называют одним из самых необычных в летнем рыболовном сезоне на Алтае.
Обычно карпы достигают веса 20–25 кг, а экземпляры свыше 30 кг считаются исключительными.
09:54:58 13-08-2025
И что с этим поросенком делать? интересно просто
10:17:20 13-08-2025
Гость (09:54:58 13-08-2025) И что с этим поросенком делать? интересно просто... Отпустить назад.
10:18:00 13-08-2025
Гость (09:54:58 13-08-2025) И что с этим поросенком делать? интересно просто...
А вариант - съесть Вами вообще не рассматривается.
10:46:37 13-08-2025
Гость (09:54:58 13-08-2025) И что с этим поросенком делать? интересно просто... Можно запечь в углях, закоптить. можно отделить от костей и сделать фарш. Из костей, головы сварить бульон.
Главное чтоб не заставили заплатить налог с улова или не оштрафовали.
11:03:02 13-08-2025
Гость (09:54:58 13-08-2025) И что с этим поросенком делать? интересно просто... Отпустили его обратно. Инфа сотка!
10:05:07 13-08-2025
Монтаж или нейронка. В начале ХХ века много было таких фоток, чёрно-белых, правда.
10:12:36 13-08-2025
Если карп 34 кг, то рыбак, судя по фото, 33 кг. Зачётный улов!
11:09:25 13-08-2025
"необычный клев начался во время обычной рыбалки" - по видео видно, что ребята подготовленные, и ловили целенаправленно сазана. Кто думает что такого можно вытащить на обычные снасти - сильно ошибается. Это карпфишинг, таких ловят ради процесса и рыбу выпускают. У них только снасти за 100тр легко переваливают по цене и рыбу кормят дорого и вкусно и не один день.
21:41:38 13-08-2025
Гость (11:09:25 13-08-2025) "необычный клев начался во время обычной рыбалки" - по видео... Кто думает, что сазана даже 5 кг можно вытащить на обычные снасти уже с головой не дружит, вы конечно правы люди готовились. А вообще на том водоеме были случаи, что рыбаков и на лодке рыбеха таскала.
11:19:53 13-08-2025
Это реальный трофей, не нейронка!
11:47:28 13-08-2025
Это реальная нейронка, не трофей!
13:04:54 13-08-2025
Радиация дает. В следующем году ждем 56 кг.