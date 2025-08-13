На Алтае выловили гигантского карпа весом 34 килограмма

Обычно эти рыбы достигают веса 20–25 кг

13 августа 2025, 09:45, ИА Амител

Огромный карп / Фото: скриншот из видео "Инцидент Барнаул"

Рыбакам в селе Сорочий Лог Первомайского района удалось поймать настоящего речного гиганта – рыбу весом 34 килограмма, сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Как следует из рассказа участников события, необычный клев начался во время обычной рыбалки. Один из мужчин попытался самостоятельно вытащить добычу, но сил не хватило – справиться с рыбиной смогли только объединенными усилиями двух рыбаков.

Судя по видеозаписи, размещенной в паблике, трофеем стал огромный сазан (обыкновенный карп). Такой экземпляр – большая редкость для местных водоемов.

Рыбаки утверждают, что тщательно взвесили улов – стрелка весов остановилась на отметке 34 кг. Этот случай уже называют одним из самых необычных в летнем рыболовном сезоне на Алтае.

Обычно карпы достигают веса 20–25 кг, а экземпляры свыше 30 кг считаются исключительными.

