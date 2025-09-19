На Алтае зафиксированы попытки сбора секретной информации о системах антитеррора
Эти действия осуществляются в интересах разведывательных служб недружественных стран
19 сентября 2025, 21:00, ИА Амител
Управление ФСБ России по Алтайскому краю сообщило о попытках сбора конфиденциальной информации об антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры региона.
По данным ведомства, 19 сентября была зафиксирована активность, направленная на получение сведений о системах безопасности, технических средствах охраны и порядке реагирования на угрозы на религиозных, культурных и социально значимых объектах.
Как отмечается в сообщении, эти действия осуществляются в интересах разведывательных служб недружественных стран и могут быть связаны с подготовкой провокаций. Для сбора информации злоумышленники использовали различные методы, включая дискредитацию сотрудников, рассылку поддельных документов и создание копий официальных информационных систем.
Все попытки несанкционированного получения данных были своевременно пресечены. В УФСБ подчеркнули, что служебная информация о мерах безопасности доводится исключительно до уполномоченного персонала установленным порядком.
Также в ведомстве сообщили, что в течение последних дней и в ближайшие выходные информационные субъекты противника значительно усилили частоту информационных провокаций в регионе. Все волны дезинформации купируются системой профилактики.
