На Алтае мошенники предлагают пенсионерам продуктовые наборы взамен на данные паспортов

Собранные преступниками персональные данные могут быть использованы для совершения финансовых махинаций

19 сентября 2025, 18:30, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Правоохранительные органы Алтайского края предупредили жителей региона о новой схеме мошенничества. Неизвестные активно обзванивают пенсионеров, представляясь сотрудниками социальных служб.

«В ходе разговора гражданам предлагают подойти в администрацию города Барнаула для получения продуктового набора (адреса для его получения сообщают разные: пр. Ленина, 18 или Гоголя, 48, каб. 213). Для получения выплаты звонящие требуют предоставить персональные данные», – сообщают в администрации города.

Аналогичные случаи уже зафиксированы в нескольких муниципальных образованиях края. Собранные преступниками персональные данные могут быть использованы для совершения финансовых махинаций или оформления фиктивных документов.

Правоохранители призывают граждан быть бдительными: проверять информацию через официальные источники и никому не сообщать реквизиты документов по телефону.