На Алтае мошенники предлагают пенсионерам продуктовые наборы взамен на данные паспортов
Собранные преступниками персональные данные могут быть использованы для совершения финансовых махинаций
19 сентября 2025, 18:30, ИА Амител
Правоохранительные органы Алтайского края предупредили жителей региона о новой схеме мошенничества. Неизвестные активно обзванивают пенсионеров, представляясь сотрудниками социальных служб.
«В ходе разговора гражданам предлагают подойти в администрацию города Барнаула для получения продуктового набора (адреса для его получения сообщают разные: пр. Ленина, 18 или Гоголя, 48, каб. 213). Для получения выплаты звонящие требуют предоставить персональные данные», – сообщают в администрации города.
Аналогичные случаи уже зафиксированы в нескольких муниципальных образованиях края. Собранные преступниками персональные данные могут быть использованы для совершения финансовых махинаций или оформления фиктивных документов.
Правоохранители призывают граждан быть бдительными: проверять информацию через официальные источники и никому не сообщать реквизиты документов по телефону.
так это еще те, кто агитировал за Евдокимова голосовать так делали! дарили по пачке пельменей "ЗА" Мишку, дада, по районам так и голосовали, за пельмени! Суриковская команда помню тогда в шоке была. Подьезжали машины к пунктам голосования в деревнях и в открытую давали пельмени!!!
10:27:18 20-09-2025
Гость (23:50:11 19-09-2025) так это еще те, кто агитировал за Евдокимова голосовать так ... Вы еще ваучеры вспомните.