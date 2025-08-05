На Алтае железнодорожник за взятки "создавал угрозу безопасности перевозок"

Компания выплатит штраф в 500 тысяч рублей

05 августа 2025, 12:44, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае вынесен крупный штраф за коррупционную схему с участием железнодорожного предприятия, сообщает Telegram-канал транспортной прокуратуры.

Согласно материалам дела, бывший руководитель одной из компаний организовал передачу взяток должностному лицу вагонного депо Алтайская. Общая сумма незаконных выплат составила 80 тысяч рублей, которые перечислялись безналичным способом на подконтрольный банковский счет.

«Эти средства предназначались за проведение нелегальных операций с грузовыми вагонами. В частности, за осмотр и выпуск составов в обход установленных пунктов технического контроля, что создавало угрозу безопасности железнодорожных перевозок», – отмечают в Telegram-канале.

По факту коррупционного правонарушения транспортная прокуратура возбудила административное дело по статье о незаконном вознаграждении от имени юридического лица. Компания-нарушитель была приговорена к максимальному штрафу 500 тысяч рублей по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ.

Отдельно было рассмотрено уголовное дело в отношении должностного лица вагонного депо, принявшего взятку. Суд вынес обвинительный приговор, однако точные сроки наказания в сообщении не указываются.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела "строительного" комитета Барнаула, подозреваемого во взятке.