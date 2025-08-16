На Алтае женщина потерялась в лесу без необходимых лекарств

Пропавшую оперативно нашли волонтеры и родственники

16 августа 2025, 14:30, ИА Амител

Фото: поисковый отряд Алтайского края "ЛизаАлерт"

В Алтайском крае женщина вместе с мужем ушла в лес за грибами и пропала. Ситуацию осложняло отсутствие у нее необходимых медикаментов, из-за чего с каждым часом увеличивался риск ухудшения ее состояния. Об этом сообщает поисковый отряд Алтайского края "ЛизаАлерт".

Звонок на горячую линию волонтерам поступил 13 августа. Первые экипажи выехали на место поиска уже в 23:00. Женщину искали добровольцы и родственники. Местность была тяжелой для работы: в лесу заросшие тропинки сменялись завалами из поваленных деревьев.

Однако уже через три километра от начала поиска родственник пропавшей обнаружил ее след.

«Поднявшись на пригорок на противоположной стороне, я крикнул, и мне ответили! Несколько раз повторил крик в том же направлении, и мне снова ответили», – вспоминает поисковик Роман с позывным "Бокал".

Когда женщину наконец нашли, она выглядела уставшей. Также она рассказала, что испытывала сильную жажду.

«Хочется отметить собранность пропавшей: она перемещалась строго по линейным ориентирам и остановилась, когда поняла, что заблудилась. Это решение позволило значительно сократить время ее поиска», – отметила координатор поиска Елена с позывным "Чернобурка".

Поисковики отряда "ЛизаАлерт" напоминают: перед тем как пойти в лес, необходимо сообщить близким о маршруте и времени возвращения, взять с собой заряженный телефон и внешний аккумулятор, а также сигнальный жилет, аптечку, спички, воду, перекус и теплую одежду.