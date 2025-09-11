НОВОСТИПроисшествия

На Алтае женщина забила сожителя до смерти в ходе бытового конфликта

Обвиняемая нанесла мужчине не менее 14 ударов в область жизненно важных органов

11 сентября 2025, 22:30, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Новоалтайский межрайонный следственный отдел по Алтайскому краю предъявил обвинение 39-летней жительнице Тальменского района в убийстве бывшего возлюбленного.

По версии следствия, 8 сентября 2025 года в одном из сел Тальменского района между женщиной и ее бывшим сожителем возник конфликт во время совместного распития спиртных напитков. В ходе ссоры обвиняемая нанесла мужчине не менее 14 ударов в область жизненно важных органов, от которых он скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Уголовное дело находится на стадии расследования.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

23:00:04 11-09-2025

Без ножа справилась!? Одними хуками и киками доконала!?.. Ай да "дама"!

Avatar Picture
Musik

08:53:42 12-09-2025

Гость (23:00:04 11-09-2025) Без ножа справилась!? Одними хуками и киками доконала!?.. Ай... а для чего, как вы думаете, они делают такой жуткий маникюр?

Avatar Picture
Гость

09:44:06 12-09-2025

Musik (08:53:42 12-09-2025) а для чего, как вы думаете, они делают такой жуткий маникюр?... так колотых/резаный/рваных ран нету в описании, только удары и причем в нетрезвом состоянии, а что если она будет трезвая? Опасная. Вот он что не знал ее что ли? Зачем спровоцировал...? Сидел бы дома, а не шлялся с кем попало и жив бы был

