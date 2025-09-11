На Алтае женщина забила сожителя до смерти в ходе бытового конфликта

Обвиняемая нанесла мужчине не менее 14 ударов в область жизненно важных органов

11 сентября 2025, 22:30, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Новоалтайский межрайонный следственный отдел по Алтайскому краю предъявил обвинение 39-летней жительнице Тальменского района в убийстве бывшего возлюбленного.

По версии следствия, 8 сентября 2025 года в одном из сел Тальменского района между женщиной и ее бывшим сожителем возник конфликт во время совместного распития спиртных напитков. В ходе ссоры обвиняемая нанесла мужчине не менее 14 ударов в область жизненно важных органов, от которых он скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Уголовное дело находится на стадии расследования.