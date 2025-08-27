Жительница Алтая зарезала возлюбленного из-за внезапного приступа ревности

Мужчина скончался на месте

27 августа 2025, 16:30, ИА Амител

Острый нож в руке / Фото: amic.ru

В Заринске Алтайского края произошло жестокое бытовое преступление: 48-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зарезала своего сожителя во время ссоры на почве ревности, сообщает СКР по Алтайскому краю.

Убийство произошло 24 августа, когда пара на протяжении дня совместно распивала спиртные напитки.

«В ходе внезапно вспыхнувшего конфликта женщина, не справившись с приступом ревности, схватила кухонный нож и нанесла мужчине смертельное ранение в живот. Потерпевший скончался на месте от полученной травмы», – рассказали в СК.

В настоящее время подозреваемой предъявлено официальное обвинение по статье 105 ("Убийство"). По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу.