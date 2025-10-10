НОВОСТИОбщество

На Алтае жители дома мерзли из-за женщины, не позволявшей отремонтировать теплотрассу

Система отопления проходила через принадлежащий ей земельный участок

10 октября 2025, 10:25, ИА Амител

Ремонт теплотрассы / Фото: ГУ ФССП по Алтайскому краю

В Алтайском крае специалисты лишь только под контролем судебных приставов получили доступ к теплотрассе и отремонтировали ее, сообщает региональная ФССП.

«Поступил исполнительный документ о запрете ответчику чинить препятствия при осуществлении доступа к теплотрассе и проведения ремонтных работ системы отопления, проходящей через земельный участок», – рассказали в ведомстве.

Женщина отказывала в доступе к теплотрассе жильцам соседнего многоквартирного дома. Из-за этого невозможно было провести ремонт поврежденной системы отопления.

Пристав вручил женщине постановление об уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда. В итоге специалисты спокойно отремонтировали теплотрассу и в многоквартирном доме появилось отопление.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

10:30:59 10-10-2025

Владельцы теплотрассы платят арендную плату жительнице, по участку которой эта теплотрасса проходит? Если нет - тогда пусть убирают её оттуда куда хотят, и не мешают жительнице спокойно распоряжаться своим участком.

Avatar Picture
Гость

10:45:13 10-10-2025

интересно, а как она заполучила участок, через который проходит теплотрасса?

Avatar Picture
Гость

11:49:45 10-10-2025

Человек годами ухаживал за своей землей, и в один момент пришли бульдозеры, просто потому, что кто-то воткнул в частный сектор многоквартирник и поднял на этом бабла...

Avatar Picture
Гость

11:56:32 10-10-2025

Вероятно участок с обременением. Такое часто быват. Это может быть и отопление и газ и кабели. Вопрос - зачем мишать ремонтировать?

Avatar Picture
Гость

13:20:31 10-10-2025

Гость (11:56:32 10-10-2025) Вероятно участок с обременением. Такое часто быват. Это може... хотели бы у себя на участке бульдозер на все лето и грязь? вместо картошки,мангала и цветов?

Avatar Picture
Гость

14:20:20 10-10-2025

Гость (13:20:31 10-10-2025) хотели бы у себя на участке бульдозер на все лето и грязь? в... ЗАКОННО приобретайте землю, бессовестные.

Avatar Picture
гость

12:32:08 10-10-2025

Там где строили дома в 90-х и начале 2000-х никто ни про какие обременения не знал и не думал. Сначала подвели трассу с отоплением к многоквартирному, а потом выделили женщине участок под ИЖС. Она ни сном ни духом о теплотрассе под ногами. Остается только сочувствовать, потому что участок распахали , кто восстанавливать будет не известно, а это деньги и немалые - восстановить плодородный слой, растения, дорожки и постройки

Avatar Picture
Гость

14:21:15 10-10-2025

гость (12:32:08 10-10-2025) Там где строили дома в 90-х и начале 2000-х никто ни про как... продавай, покупай НОРМЛЬНУЮ землю. там, где раз проблема - там постоянно будет рвать эти трубы. ну ясно же.

Avatar Picture
умник

15:56:49 10-10-2025

для нее то что сейчас разроют и починят это конечно плохо. Но тут нужно рассмотреть все плюсы и минусы. Ремонт теплотрассы это редкий случай. А плюсы это то что ее участок круглый год имеет плюсовую температуру земли как раз из за теплотрассы внизу. Это значит что она может запросто поставить на своем огороде летний сад -стеклянную теплицу 20 метров на 10 метров и посадить например пальмы, бананы, помидоры и огурцы. Отапливать это будет не надо. Вообще. Расти там все будет круглый год Само. Нахаляву. Вы просто посчитайте на калькуляторе выгоду в деньгах за год -офигеете. Так что думаю участок она свой не продаст. Зубами за него держаться будет

