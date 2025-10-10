На Алтае жители дома мерзли из-за женщины, не позволявшей отремонтировать теплотрассу

Система отопления проходила через принадлежащий ей земельный участок

Ремонт теплотрассы / Фото: ГУ ФССП по Алтайскому краю

В Алтайском крае специалисты лишь только под контролем судебных приставов получили доступ к теплотрассе и отремонтировали ее, сообщает региональная ФССП.

«Поступил исполнительный документ о запрете ответчику чинить препятствия при осуществлении доступа к теплотрассе и проведения ремонтных работ системы отопления, проходящей через земельный участок», – рассказали в ведомстве.

Женщина отказывала в доступе к теплотрассе жильцам соседнего многоквартирного дома. Из-за этого невозможно было провести ремонт поврежденной системы отопления.

Пристав вручил женщине постановление об уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда. В итоге специалисты спокойно отремонтировали теплотрассу и в многоквартирном доме появилось отопление.

