На Дальнем Востоке обнаружены уникальные петроглифы с китайскими корнями

Сенсацией стала находка гравюры с двуглазым мифическим существом

21 августа 2025, 13:45, ИА Амител

Раскопки в Хабаровском крае / Фото: 1MI

В Хабаровском крае начались первые масштабные археологические раскопки вокруг загадочной Киинской писаницы, где ученые обнаружили уникальные наскальные изображения, возможно, связанные с китайской культурой XVI века, сообщает Transsib.info.

Сенсацией стала находка гравюры с двуглазым мифическим существом – точным аналогом изображений, ранее найденных в Китае.

Археологи работают с исключительной осторожностью, изучая каждый сантиметр территории. Особый интерес вызывают таинственные углубления, расположенные по идеальной окружности, назначение которых пока остается загадкой. Почти полное отсутствие артефактов – лишь небольшой осколок керамики – делает это место еще более загадочным.

Ученые считают, что обнаружили доказательство культурного влияния Китая в Приамурье в позднем Средневековье. Новые петроглифы кардинально отличаются от неолитических изображений как техникой исполнения, так и сюжетами.

Раскопки могут перевернуть представление о культурных связях древних народов Дальнего Востока.