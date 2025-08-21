На Дальнем Востоке обнаружены уникальные петроглифы с китайскими корнями
Сенсацией стала находка гравюры с двуглазым мифическим существом
21 августа 2025, 13:45, ИА Амител
В Хабаровском крае начались первые масштабные археологические раскопки вокруг загадочной Киинской писаницы, где ученые обнаружили уникальные наскальные изображения, возможно, связанные с китайской культурой XVI века, сообщает Transsib.info.
Сенсацией стала находка гравюры с двуглазым мифическим существом – точным аналогом изображений, ранее найденных в Китае.
Археологи работают с исключительной осторожностью, изучая каждый сантиметр территории. Особый интерес вызывают таинственные углубления, расположенные по идеальной окружности, назначение которых пока остается загадкой. Почти полное отсутствие артефактов – лишь небольшой осколок керамики – делает это место еще более загадочным.
Ученые считают, что обнаружили доказательство культурного влияния Китая в Приамурье в позднем Средневековье. Новые петроглифы кардинально отличаются от неолитических изображений как техникой исполнения, так и сюжетами.
Раскопки могут перевернуть представление о культурных связях древних народов Дальнего Востока.
14:37:41 21-08-2025
Не понял, что уникального в этом факте. Приамурье и Приморье к России отошли в 1859 году. До этого - многие столетия принадлежали разным китайским государственным образованиям
15:53:25 21-08-2025
Да! Давайте давайте. Начинайте провод передачи нашей земли китайцам
20:55:36 21-08-2025
Гость (15:53:25 21-08-2025) Да! Давайте давайте. Начинайте провод передачи нашей земли к... Причем здесь "провод нашей земли"? Речь идет об истории.