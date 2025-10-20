Россияне массово бронируют новогодние туры в Китай после отмены виз
Доля Китая в продажах новогодних туров по системе раннего бронирования достигает 35–40%
20 октября 2025, 07:15, ИА Амител
Спрос на новогодние туры в Китай среди россиян вырос на 30% после отмены визового режима между странами и продолжает увеличиваться. Как выяснил Shot, Поднебесная стала лидером среди международных направлений для отдыха в период зимних каникул.
Российские туристы рассматривают два основных варианта отдыха в Китае: пляжный – на тропическом острове Хайнань и экскурсионные программы с посещением главных достопримечательностей страны.
Согласно данным Российского союза туриндустрии (РСТ), доля Китая в продажах новогодних туров по системе раннего бронирования достигает 35–40%. Туроператоры разработали разнообразные программы, включая авторские маршруты с посещением нескольких городов.
Цены на новогодние туры варьируются в зависимости от типа отдыха:
-
каникулы на Хайнане – от 125 тысяч рублей на человека с учетом перелета;
-
экскурсионные программы – до 250 тысяч рублей на человека.
Отмена визового режима значительно упростила организацию поездок в Китай, что сделало страну одним из самых привлекательных направлений для зимнего отдыха среди российских туристов.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на 50% выросла популярность туров в безвизовый Китай. Наибольшим спросом пользуются направления в Пекин и Шанхай. Однако стоимость поездок заметно возросла: туры обходятся в среднем в 130–150 тысяч рублей, тогда как перелет в обе стороны стоит около 80–100 тысяч. Для сравнения: до отмены визового режима улететь в Китай можно было примерно за 20 тысяч рублей.
