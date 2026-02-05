Попытку нелегального ввоза 35 бутылок алкоголя пресекли в Алтайском крае

Иностранец пояснил, что приобрел всю партию алкоголя для личного потребления

05 февраля 2026, 20:39, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat / amic.ru

Сотрудники транспортной полиции пресекли попытку нелегального ввоза крупной партии алкоголя в Алтайский край. Нарушителя выявили на железнодорожной станции Рубцовск, сообщили в Транспортной полиции Сибири.

По данным правоохранителей, у прибывшего из одной из среднеазиатских стран мужчины обнаружили 35 бутылок крепкого алкоголя. При этом установленный законом допустимый объем ввоза спиртного для личного пользования составляет не более десяти литров. Таким образом, разрешенный лимит был превышен более чем в три раза.

Иностранец пояснил, что приобрел всю партию алкоголя на территории своего государства якобы для личного потребления. Несмотря на это, в отношении него составили протокол об административном правонарушении по статье 14.17.2 КоАП РФ — "Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции через границу".

В транспортной полиции добавили, что подобные нарушения остаются распространенными. Только за прошлый год сотрудники изъяли более 200 литров спиртного, которое пытались незаконно провезти через границу.

Ранее сообщалось, что в Бийске семейная пара прятала в гараже две тысячи литров нелегального алкоголя. По предварительным данным, 60-летний мужчина закупал спиртосодержащие напитки в соседнем регионе и продавал по цене ниже рыночной.