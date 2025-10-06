Позже выяснилось, что помощь им не нужна

06 октября 2025, 09:41, ИА Амител

Камчатка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

На Камчатке без вести пропала группа из шести туристов. Они отправились в поход 3 октября и должны были вернуться через два дня. Однако тургруппа не выходила на связь сутки, из-за чего родственники забили тревогу. Об этом сообщил министр региона по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев на своей странице во "ВКонтакте".

«Еще в пятницу, 3 октября 2025 года, шесть человек на личном автомобиле убыли в район урочища "Аквариум". Должны были вернуться 5 октября 2025 года, но по настоящее время местоположение неизвестно, на связь не выходили. За прошедшие сутки в районе поиска выпали обильные осадки в виде мокрого снега. Родственники забили тревогу», – написал Лебедев.

Как сообщил министр, тургруппа не была зарегистрирована. На ее поиски отправились восемь человек. Были задействованы четыре единицы техники и один беспилотник.

Позже Сергей Лебедев написал, что группа "потеряшек" нашлась и в помощи не нуждается.