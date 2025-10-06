Семью, пропавшую в лесах Красноярского края, вышли искать около 250 человек
До сих пор красноярцы не дали о себе знать
В Красноярском крае пропавшую семью с ребенком ищут 249 человек и 40 единиц техники. До сих пор супруги Усольцевы, которые исчезли в лесах вместе с дочкой, не дали о себе знать. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Как уточнили в экстренных службах, вертолет не участвовал в поисках из-за неблагоприятных погодных условий. За сутки поисковая группа обследовала 351 кв. км.
Напомним, 64-летний Сергей и 48-летняя Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочкой бесследно исчезли в лесах Красноярского края. Известно, что 28 сентября они выдвинулись в направлении горы Буратинка, но до сих пор не дали о себе знать. По информации Telegram-канала Shot, семья хотела остановиться на ночь в домике-куполе с баней в дикой местности на Минской петле. Там полностью отсутствует мобильная связь и какая-либо инфраструктура.
Одна из основных версий пропажи красноярцев – нападение диких зверей. Успела ли семья добраться до запланированного места ночевки, все еще неизвестно. Следствие не исключает, что у мужчины могли начаться проблемы со здоровьем, а его ребенок и жена оказались не в силах выбраться. По предварительным данным, у пропавших туристов не было палатки. Их мобильные телефоны находятся вне зоны доступа.
09:07:25 06-10-2025
Вот это задачку задал отец......
10:14:54 06-10-2025
семья хотела остановиться на ночь в домике-куполе с баней в дикой местности на Минской петле.------ не, ну они нормальные вобще?..
11:01:24 06-10-2025
Гость (10:14:54 06-10-2025) семья хотела остановиться на ночь в домике-куполе с баней в ... А что не так?? Заночевать в зимовье - обычное дело. Кстати, петля МАНСКАЯ. речка такая, Мана.
13:46:16 06-10-2025
Мимопроходящий (11:01:24 06-10-2025) А что не так?? Заночевать в зимовье - обычное дело. Кстати, ... Ну этот дед с теткой могут ночевать хоть в волчьей норе. Жалко здесь маленького ребенка, которого они потащили черти куда.
10:22:46 06-10-2025
семейка хилигеров расшалилась, наверное
11:58:36 06-10-2025
В 64 года нужно дедом-прадедом быть 5летнему ребёнку.
12:41:34 06-10-2025
Гость (11:58:36 06-10-2025) В 64 года нужно дедом-прадедом быть 5летнему ребёнку.... Не завидуй, зависть- грех!
15:47:36 06-10-2025
Гость (12:41:34 06-10-2025) Не завидуй, зависть- грех!... Думаю, нет тех, кто завидует персонажу,который повел женщину с ребенком на съедение диким зверям
15:58:08 07-10-2025
Знаю те места. Жил в Иркутской области. 3,5 км от города соженный жигуль около года не могли найти в 1991-1992 в 3 км. от города.