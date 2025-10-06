НОВОСТИПроисшествия

Семью, пропавшую в лесах Красноярского края, вышли искать около 250 человек

До сих пор красноярцы не дали о себе знать

06 октября 2025, 08:59, ИА Амител

Поиск пропавших людей / Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney / amic.ru
Поиск пропавших людей / Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney / amic.ru

В Красноярском крае пропавшую семью с ребенком ищут 249 человек и 40 единиц техники. До сих пор супруги Усольцевы, которые исчезли в лесах вместе с дочкой, не дали о себе знать. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Как уточнили в экстренных службах, вертолет не участвовал в поисках из-за неблагоприятных погодных условий. За сутки поисковая группа обследовала 351 кв. км.

Напомним, 64-летний Сергей и 48-летняя Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочкой бесследно исчезли в лесах Красноярского края. Известно, что 28 сентября они выдвинулись в направлении горы Буратинка, но до сих пор не дали о себе знать. По информации Telegram-канала Shot, семья хотела остановиться на ночь в домике-куполе с баней в дикой местности на Минской петле. Там полностью отсутствует мобильная связь и какая-либо инфраструктура.

Одна из основных версий пропажи красноярцев – нападение диких зверей. Успела ли семья добраться до запланированного места ночевки, все еще неизвестно. Следствие не исключает, что у мужчины могли начаться проблемы со здоровьем, а его ребенок и жена оказались не в силах выбраться. По предварительным данным, у пропавших туристов не было палатки. Их мобильные телефоны находятся вне зоны доступа.

Семья Усольцевых / Фото: Telegram-канал Shot

Семья, пропавшая в Красноярском крае, могла стать жертвой диких зверей в тайге

В настоящее время неизвестно, успела ли семья добраться до запланированного места ночевки
Комментарии 9

Avatar Picture
Ольга

09:07:25 06-10-2025

Вот это задачку задал отец......

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:14:54 06-10-2025

семья хотела остановиться на ночь в домике-куполе с баней в дикой местности на Минской петле.------ не, ну они нормальные вобще?..

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

11:01:24 06-10-2025

Гость (10:14:54 06-10-2025) семья хотела остановиться на ночь в домике-куполе с баней в ... А что не так?? Заночевать в зимовье - обычное дело. Кстати, петля МАНСКАЯ. речка такая, Мана.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:46:16 06-10-2025

Мимопроходящий (11:01:24 06-10-2025) А что не так?? Заночевать в зимовье - обычное дело. Кстати, ... Ну этот дед с теткой могут ночевать хоть в волчьей норе. Жалко здесь маленького ребенка, которого они потащили черти куда.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:22:46 06-10-2025

семейка хилигеров расшалилась, наверное

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:58:36 06-10-2025

В 64 года нужно дедом-прадедом быть 5летнему ребёнку.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:41:34 06-10-2025

Гость (11:58:36 06-10-2025) В 64 года нужно дедом-прадедом быть 5летнему ребёнку.... Не завидуй, зависть- грех!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:47:36 06-10-2025

Гость (12:41:34 06-10-2025) Не завидуй, зависть- грех!... Думаю, нет тех, кто завидует персонажу,который повел женщину с ребенком на съедение диким зверям

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

15:58:08 07-10-2025

Знаю те места. Жил в Иркутской области. 3,5 км от города соженный жигуль около года не могли найти в 1991-1992 в 3 км. от города.

  0 Нравится
Ответить
