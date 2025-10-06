До сих пор красноярцы не дали о себе знать

06 октября 2025, 08:59, ИА Амител

Поиск пропавших людей / Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney / amic.ru

В Красноярском крае пропавшую семью с ребенком ищут 249 человек и 40 единиц техники. До сих пор супруги Усольцевы, которые исчезли в лесах вместе с дочкой, не дали о себе знать. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Как уточнили в экстренных службах, вертолет не участвовал в поисках из-за неблагоприятных погодных условий. За сутки поисковая группа обследовала 351 кв. км.

Напомним, 64-летний Сергей и 48-летняя Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочкой бесследно исчезли в лесах Красноярского края. Известно, что 28 сентября они выдвинулись в направлении горы Буратинка, но до сих пор не дали о себе знать. По информации Telegram-канала Shot, семья хотела остановиться на ночь в домике-куполе с баней в дикой местности на Минской петле. Там полностью отсутствует мобильная связь и какая-либо инфраструктура.

Одна из основных версий пропажи красноярцев – нападение диких зверей. Успела ли семья добраться до запланированного места ночевки, все еще неизвестно. Следствие не исключает, что у мужчины могли начаться проблемы со здоровьем, а его ребенок и жена оказались не в силах выбраться. По предварительным данным, у пропавших туристов не было палатки. Их мобильные телефоны находятся вне зоны доступа.