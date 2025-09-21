На концерте певицы Максим в Ставрополе снайперы танцевали на крыше здания правительства
Военные дежурили на крыше здания правительства края
21 сентября 2025, 16:30, ИА Амител
На праздновании Дня города в Ставрополе певица Максим сумела создать настолько праздничную атмосферу, что под ее песни пустились в пляс даже снайперы, дежурившие на крыше здания правительства края. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Концерт прошел 20 сентября, администрация пригласила популярную артистку, чьи хиты хорошо знакомы публике. На площади собралось множество горожан – люди подпевали и танцевали вместе с певицей.
Как видно на распространившихся в Сети кадрах, под настроение попали и сотрудники в камуфляже, находившиеся на посту наблюдения на крыше. Вероятно, оценив обстановку как спокойную, они позволили себе немного расслабиться и присоединились к веселью, став неожиданным украшением праздника.
17:00:02 21-09-2025
... ну и кого они собирались отстреливать ?!
22:28:33 21-09-2025
Шинник (17:00:02 21-09-2025) ... ну и кого они собирались отстреливать ?!...
Хохлов
19:18:10 21-09-2025
При этом винтовка должна лежать на парапете, чтобы при неловком движении оптический прицел не сбился.
23:10:45 21-09-2025
Из рассказа стало ясно что ставропольцы веселились пол прицелом снайпероа?
А потом что то пошло ни так и снайпера стали плясать?