На концерте певицы Максим в Ставрополе снайперы танцевали на крыше здания правительства

Военные дежурили на крыше здания правительства края

21 сентября 2025, 16:30, ИА Амител

На праздновании Дня города в Ставрополе певица Максим сумела создать настолько праздничную атмосферу, что под ее песни пустились в пляс даже снайперы, дежурившие на крыше здания правительства края. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Концерт прошел 20 сентября, администрация пригласила популярную артистку, чьи хиты хорошо знакомы публике. На площади собралось множество горожан – люди подпевали и танцевали вместе с певицей.

Как видно на распространившихся в Сети кадрах, под настроение попали и сотрудники в камуфляже, находившиеся на посту наблюдения на крыше. Вероятно, оценив обстановку как спокойную, они позволили себе немного расслабиться и присоединились к веселью, став неожиданным украшением праздника.

Комментарии 4

Avatar Picture
Шинник

17:00:02 21-09-2025

... ну и кого они собирались отстреливать ?!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:28:33 21-09-2025

Шинник (17:00:02 21-09-2025) ... ну и кого они собирались отстреливать ?!...
Хохлов

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:18:10 21-09-2025

При этом винтовка должна лежать на парапете, чтобы при неловком движении оптический прицел не сбился.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:10:45 21-09-2025

Из рассказа стало ясно что ставропольцы веселились пол прицелом снайпероа?
А потом что то пошло ни так и снайпера стали плясать?

  4 Нравится
Ответить
