На концерте певицы Максим в Ставрополе снайперы танцевали на крыше здания правительства

Военные дежурили на крыше здания правительства края

21 сентября 2025, 16:30, ИА Амител

На праздновании Дня города в Ставрополе певица Максим сумела создать настолько праздничную атмосферу, что под ее песни пустились в пляс даже снайперы, дежурившие на крыше здания правительства края. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Концерт прошел 20 сентября, администрация пригласила популярную артистку, чьи хиты хорошо знакомы публике. На площади собралось множество горожан – люди подпевали и танцевали вместе с певицей.

Как видно на распространившихся в Сети кадрах, под настроение попали и сотрудники в камуфляже, находившиеся на посту наблюдения на крыше. Вероятно, оценив обстановку как спокойную, они позволили себе немного расслабиться и присоединились к веселью, став неожиданным украшением праздника.