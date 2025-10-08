На одной из крупнейших сетей АЗС Новосибирской области приостановили продажу АИ-92

Сеть насчитывает несколько десятков АЗС в регионе

08 октября 2025, 14:59, ИА Амител

Сколько стоит литр бензина / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Одна из крупнейших сетей автозаправок Новосибирска "Прайм" сообщила о временной приостановке продаж бензина АИ-92 для частных автовладельцев. Причиной стали прекращенные отгрузки с нефтеперерабатывающих заводов.

Как уточнили в компании, топливо этой марки теперь отпускается только по контрактам организациям и предприятиям, которые отвечают за безопасность и жизнедеятельность города.

Сеть "Прайм" насчитывает 27 станций в Новосибирске и области, включая франшизные. Сейчас большая часть из них работает с ограничениями.