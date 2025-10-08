НОВОСТИЭкономика

На одной из крупнейших сетей АЗС Новосибирской области приостановили продажу АИ-92

Сеть насчитывает несколько десятков АЗС в регионе

08 октября 2025, 14:59, ИА Амител

Сколько стоит литр бензина / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Одна из крупнейших сетей автозаправок Новосибирска "Прайм" сообщила о временной приостановке продаж бензина АИ-92 для частных автовладельцев. Причиной стали прекращенные отгрузки с нефтеперерабатывающих заводов.

Как уточнили в компании, топливо этой марки теперь отпускается только по контрактам организациям и предприятиям, которые отвечают за безопасность и жизнедеятельность города.

Сеть "Прайм" насчитывает 27 станций в Новосибирске и области, включая франшизные. Сейчас большая часть из них работает с ограничениями.

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Продажу самого популярного бензина частично приостановили в Новосибирске

Власти региона уже начали работать над стабилизацией ситуации
Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

15:26:55 08-10-2025

По телику говорят, что всё у нас хорошо.

  9

Avatar Picture
Гость

15:51:06 08-10-2025

Гость (15:26:55 08-10-2025) По телику говорят, что всё у нас хорошо....
Я купил журнал Корея - там все тоже хорошо...

  2

Avatar Picture
Гость

15:30:17 08-10-2025

Нужно запретить поставки нефти и газа в страны НАТО!
Мы им нефтепродукты, они нам фантики (да пусть скорее доллар и евро рухнут), сами из нефти делают топливо и заправляют им окраинские Леопарды?
Снабжать нефтепродуктами вермахт и бундесвер - это предательство или это другое?
Запад поставляет на Окраину военную технику и оборудование - а мы на Запад гоним сырьё?
Это что за Алиса в Зазеркалье?

  2

Avatar Picture
Гость

15:44:51 08-10-2025

Гость (15:30:17 08-10-2025) Нужно запретить поставки нефти и газа в страны НАТО!Мы и...

Это бизнес. Ничего личного.

  3

Avatar Picture
Гость

15:50:11 08-10-2025

Гость (15:30:17 08-10-2025) Нужно запретить поставки нефти и газа в страны НАТО!Мы и...
Геостратег! Гений! Светило! Где же ты был, родной, раньше? Ты же просто сейчас открыл глаза всему руководству страны на происходящее. Дайте скорее этому герою орден Главного Пустозвона!

  -7

Avatar Picture
Гость

17:37:46 08-10-2025

Такими новостями паника только разгоняется.
Прочитали с коллегами, большая часть озвучила что надо заранее про запас купить.

  -4

Avatar Picture
Гость

19:27:25 08-10-2025

Гость (17:37:46 08-10-2025) Такими новостями паника только разгоняется.Прочитали с к... Я вам больше скажу - всё надо про запас купить. На всю жизнь

  -4

Avatar Picture
гость

18:06:30 08-10-2025

Скоро и нас ожидает, вчера в Павловске только на газпроме был 92, а больше негде не было.

  -5

