На одной из крупнейших сетей АЗС Новосибирской области приостановили продажу АИ-92
Сеть насчитывает несколько десятков АЗС в регионе
08 октября 2025, 14:59, ИА Амител
Сколько стоит литр бензина / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Одна из крупнейших сетей автозаправок Новосибирска "Прайм" сообщила о временной приостановке продаж бензина АИ-92 для частных автовладельцев. Причиной стали прекращенные отгрузки с нефтеперерабатывающих заводов.
Как уточнили в компании, топливо этой марки теперь отпускается только по контрактам организациям и предприятиям, которые отвечают за безопасность и жизнедеятельность города.
Сеть "Прайм" насчитывает 27 станций в Новосибирске и области, включая франшизные. Сейчас большая часть из них работает с ограничениями.
15:26:55 08-10-2025
По телику говорят, что всё у нас хорошо.
15:51:06 08-10-2025
Гость (15:26:55 08-10-2025) По телику говорят, что всё у нас хорошо....
Я купил журнал Корея - там все тоже хорошо...
15:30:17 08-10-2025
Нужно запретить поставки нефти и газа в страны НАТО!
Мы им нефтепродукты, они нам фантики (да пусть скорее доллар и евро рухнут), сами из нефти делают топливо и заправляют им окраинские Леопарды?
Снабжать нефтепродуктами вермахт и бундесвер - это предательство или это другое?
Запад поставляет на Окраину военную технику и оборудование - а мы на Запад гоним сырьё?
Это что за Алиса в Зазеркалье?
15:44:51 08-10-2025
Гость (15:30:17 08-10-2025) Нужно запретить поставки нефти и газа в страны НАТО!Мы и...
Это бизнес. Ничего личного.
15:50:11 08-10-2025
Гость (15:30:17 08-10-2025) Нужно запретить поставки нефти и газа в страны НАТО!Мы и...
Геостратег! Гений! Светило! Где же ты был, родной, раньше? Ты же просто сейчас открыл глаза всему руководству страны на происходящее. Дайте скорее этому герою орден Главного Пустозвона!
17:37:46 08-10-2025
Такими новостями паника только разгоняется.
Прочитали с коллегами, большая часть озвучила что надо заранее про запас купить.
19:27:25 08-10-2025
Гость (17:37:46 08-10-2025) Такими новостями паника только разгоняется.Прочитали с к... Я вам больше скажу - всё надо про запас купить. На всю жизнь
18:06:30 08-10-2025
Скоро и нас ожидает, вчера в Павловске только на газпроме был 92, а больше негде не было.