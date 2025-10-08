Продажу самого популярного бензина частично приостановили в Новосибирске

Власти региона уже начали работать над стабилизацией ситуации

08 октября 2025, 14:45, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Новосибирской области 8 октября Министерство промышленности и торговли сообщило о случаях отсутствия бензина АИ-92 для розничной продажи на нескольких заправочных станциях одной из сетей, информацию передает РБК.

Министерство подчеркнуло, что непрерывно отслеживает наличие топлива на АЗС в регионе и активно взаимодействует с поставщиками для обеспечения стабильных поставок. В ведомстве заявили, что направили письмо в ПАО "Газпром нефть" с просьбой принять меры для налаживания стабильных поставок необходимых объемов горюче-смазочных материалов в Новосибирскую область.

Ранее сеть АЗС "Прайм", имеющая в регионе несколько десятков заправочных станций, заявила о временном прекращении розничной продажи АИ-92. В сообщении компании в соцсети "ВКонтакте" указано, что в связи с прекращением отгрузок с заводов – поставщиков топлива большинство АЗС сети "Прайм" приостановили реализацию бензина АИ-92. В настоящее время данный вид топлива доступен только организациям и предприятиям, имеющим контракты и обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность Новосибирска.