Продажу самого популярного бензина частично приостановили в Новосибирске

Власти региона уже начали работать над стабилизацией ситуации

08 октября 2025, 14:45, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Новосибирской области 8 октября Министерство промышленности и торговли сообщило о случаях отсутствия бензина АИ-92 для розничной продажи на нескольких заправочных станциях одной из сетей, информацию передает РБК.

Министерство подчеркнуло, что непрерывно отслеживает наличие топлива на АЗС в регионе и активно взаимодействует с поставщиками для обеспечения стабильных поставок. В ведомстве заявили, что направили письмо в ПАО "Газпром нефть" с просьбой принять меры для налаживания стабильных поставок необходимых объемов горюче-смазочных материалов в Новосибирскую область.

Ранее сеть АЗС "Прайм", имеющая в регионе несколько десятков заправочных станций, заявила о временном прекращении розничной продажи АИ-92. В сообщении компании в соцсети "ВКонтакте" указано, что в связи с прекращением отгрузок с заводов – поставщиков топлива большинство АЗС сети "Прайм" приостановили реализацию бензина АИ-92. В настоящее время данный вид топлива доступен только организациям и предприятиям, имеющим контракты и обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность Новосибирска.

Avatar Picture
Гость

14:50:22 08-10-2025

ребята, куда катимся???

Avatar Picture
Гость

15:12:34 08-10-2025

Гость (14:50:22 08-10-2025) ребята, куда катимся???... В светлое будущее

Avatar Picture
Гость

14:50:48 08-10-2025

Нужно увеличивать поставки бензина АИ-92.
А не это вот всё.

Avatar Picture
Гость

15:04:33 08-10-2025

Бабки все скупили. Так же, как и сахар. Зуб даю.

Avatar Picture
гость

15:35:51 08-10-2025

это бийчане к ним заехали и организовали повышенный спрос на бензин

