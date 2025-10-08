Продажу самого популярного бензина частично приостановили в Новосибирске
Власти региона уже начали работать над стабилизацией ситуации
08 октября 2025, 14:45, ИА Амител
В Новосибирской области 8 октября Министерство промышленности и торговли сообщило о случаях отсутствия бензина АИ-92 для розничной продажи на нескольких заправочных станциях одной из сетей, информацию передает РБК.
Министерство подчеркнуло, что непрерывно отслеживает наличие топлива на АЗС в регионе и активно взаимодействует с поставщиками для обеспечения стабильных поставок. В ведомстве заявили, что направили письмо в ПАО "Газпром нефть" с просьбой принять меры для налаживания стабильных поставок необходимых объемов горюче-смазочных материалов в Новосибирскую область.
Ранее сеть АЗС "Прайм", имеющая в регионе несколько десятков заправочных станций, заявила о временном прекращении розничной продажи АИ-92. В сообщении компании в соцсети "ВКонтакте" указано, что в связи с прекращением отгрузок с заводов – поставщиков топлива большинство АЗС сети "Прайм" приостановили реализацию бензина АИ-92. В настоящее время данный вид топлива доступен только организациям и предприятиям, имеющим контракты и обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность Новосибирска.
14:50:22 08-10-2025
ребята, куда катимся???
15:12:34 08-10-2025
Гость (14:50:22 08-10-2025) ребята, куда катимся???... В светлое будущее
14:50:48 08-10-2025
Нужно увеличивать поставки бензина АИ-92.
А не это вот всё.
15:04:33 08-10-2025
Бабки все скупили. Так же, как и сахар. Зуб даю.
15:35:51 08-10-2025
это бийчане к ним заехали и организовали повышенный спрос на бензин