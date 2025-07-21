На пляже в Таиланде. Эксперт рассказал, кому можно уходить на удаленную работу летом

И дал советы, как организовать процесс, если вы не в офисе

Лето проходит быстро, хочется провести его ярко и насыщенно, не задыхаясь в офисных стенах. А многие и вовсе мечтают продлить жаркий сезон и уехать в теплые края, чтобы поработать удаленно. Например, где-нибудь на солнечном пляже в Таиланде под пальмой с ноутбуком. На крайний случай, хотя бы летом потрудиться из дома или даже с дачи. И вроде бизнес уже принял частичный переход сотрудников на удаленку, но насколько это реально в действительности и какие подводные камни ждут тех, кто решит отказаться от офисной работы, – amic.ru рассказала руководитель рекрутингового агентства "Жираф" Жанна Крамарева.

Насколько сейчас популярна удаленная работа?

Удаленная работа стала вынужденной мерой для многих компаний в период пандемии, напоминает эксперт. После возвращения к традиционному офисному формату некоторые предприятия продолжили использовать удаленную модель или гибридный график "дом – офис". Одним из главных преимуществ удаленной работы стало сохранение кадров, привлечение молодых специалистов поколения Z и минимизация потерь персонала.

Сотрудникам это понравилось, начальникам – нет. Как показывает статистика, более 80% россиян мечтают о возможности работать удаленно, особенно в летний период. Однако этот тренд не поддерживают работодатели – 80% руководителей предпочитают, чтобы их сотрудники оставались в офисах.

В реальности в Алтайском крае пока не так много компаний имеют практику предоставления удаленной работы. В том числе и именно на лето, отметила Жанна Крамарева.

Кому подходит удаленная работа?

Если говорить именно о летнем сезоне, то формат работы не из офиса себе могут позволить в общем-то все классические удаленщики. Например, проектировщики, бухгалтеры, копирайтеры успешно работают из дома/дачи/путешествия, сдавая готовые проекты, выполняя задачи по учету или создавая тексты. В этот список можно добавить IT-специалистов, маркетологов, менеджеров по продажам и так далее. Все чаще такой формат выбирают и казалось бы "офисные" специалисты: секретари и личные помощники.

"Интересная и уже распространенная практика, когда помощниками московских руководителей становятся кандидаты из Барнаула. Они решают все организационные процессы, подготавливают документы, организовывают онлайн-совещания, командировки, бронируют билеты и гостиницы и полноценно выполняют эти задачи. Вот тут уж, пожалуйста, – из любой точки мира", – отметила руководитель "Жирафа".

У нее есть примеры удаленной работы во время путешествий. Например, HR-менеджер из Алтайского края, путешествуя по России, проводила собеседования с кандидатами прямо из автомобиля (конечно, не за рулем, а пассажиром), не останавливаясь в пути. В целом таких историй немало, но этот формат все же не для всех.

Все-таки лето – это чаще всего время для отпусков, а не для ухода на удаленку. Есть категории работников, которые могут уволиться на лето и без трудностей найти ее осенью, например, фасовщики или упаковщики. Для квалифицированных специалистов такой вариант уже не подходит.

В Алтайском крае есть еще одна летняя особенность, уже не связанная с удаленкой.

"Например, повара, официанты, бармены из ресторанов Барнаула уезжают в Горный Алтай на высокий сезон, а осенью опять в поиске работы в городе", – рассказала Жанна Крамарева.

Трудности работы на удаленке

Жанна Крамарева знает и те самые пресловутые примеры работы под пальмами Таиланда.

"Есть те, кто по полгода жили в Тае и работали удаленно, но со временем они выпадали из реальности, снижалась эффективность и продуктивность, терялся интерес к деятельности. Это хорошее решение, но гибридный формат "офис – удаленка" более жизнеспособен, позволяет сохранять чувство причастности к команде", – предупреждает эксперт.

Несмотря на очевидные плюсы, такой формат имеет и много недостатков. Во-первых, трудности возникают у работодателей, которым сложно контролировать работу сотрудников и оценивать их эффективность без физического присутствия. Для того чтобы решить этот вопрос, нужно пересматривать систему мотивации и оплачивать только результат. Это вызывает у сотрудников недовольство, поскольку они хотят гарантированного оклада и стабильности.

Во-вторых, для успешной работы на удаленке требуется высокая степень самоорганизации. Множество отвлекающих факторов, таких как домашние дела, семьи и бытовые заботы, могут снизить производительность. Поэтому далеко не все сотрудники могут быть эффективными.

Кроме того, удаленщики нередко сталкиваются с трудностями в продвижении по карьерной лестнице. Люди, работающие в офисе, находятся в центре внимания руководства, участвуют в крупных проектах и часто оказываются на виду у начальства. Это дает им больше возможностей для профессионального роста.

"Мы живем в уникальное время: многие столетия люди боролись за то, чтобы работать, благодаря работе они решали многие задачи в своей жизни, удовлетворяли потребности. Сейчас, особенно молодое поколение, ищет возможность не работать или работать как можно меньше, находить различные форматы: удаленка, гибкий график. Но во всем нужен баланс", – подытоживает Жанна Крамарева.

