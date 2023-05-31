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На работу ехать долго. Огромная пробка собралась в сторону центра в Барнауле

Большинство улиц в городе "зелёные", но есть очень напряжённые участки

31 мая 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: "Яндекс.Пробки"
Фото: "Яндекс.Пробки"

Путь на работу утром для многих затянется из-за огромного затора, о котором сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

Отметим, что большинство улиц города, по данным сервиса, двигаются свободно, однако на некоторых ситуация очень тяжёлая. 

По направлению в сторону центра стоит Павловский тракт. Здесь затор начинается от пересечения с Малахова и тянется до моста на Строителей. 

Также в красный окрашена улица Советской Армии.

Несмотря на то, что на других улицах, по данным "Яндекса", заторов нет, пользователи в соцсетях говорят, что местами всё-таки приходится постоять.

Барнаул Пробки

Комментарии 8

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Гость

08:24:33 31-05-2023

Вставайте раньше, лохи)

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Гость

08:27:58 31-05-2023

стандартная ситуация. особенно на С.Армии

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Гость

08:36:27 31-05-2023

На Строителей перед мостов в сторону центра, какой-то сверхразум поставил "долгушу" в правой полосе. Естественно что к 7 00 там всё будет колом стоять.

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Гость

08:57:31 31-05-2023

Гость (08:36:27 31-05-2023) На Строителей перед мостов в сторону центра, какой-то сверхр... сломался он

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Гость

10:08:18 31-05-2023

Гость (08:24:33 31-05-2023) Вставайте раньше, лохи)... Помолчала бы, малолетка сопливая...

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Гость

10:26:22 31-05-2023

Надо с Власихинской делать проезд напрямую на Молодёжную!

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гость

10:59:32 31-05-2023

При чем камаз, на других улицах пробки не реальные, и начались с началом ремонта на Змеиногорском тракте, это надо было предвидеть, а не бюджет пилить.

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Гость

11:10:50 31-05-2023

Ну вчера камаза не было? не было и позавчера "нормально" ехали как как и на прошлой неделе. А сегодня Камаз - и все встало.

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