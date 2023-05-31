На работу ехать долго. Огромная пробка собралась в сторону центра в Барнауле

Большинство улиц в городе "зелёные", но есть очень напряжённые участки

31 мая 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: "Яндекс.Пробки"

Путь на работу утром для многих затянется из-за огромного затора, о котором сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

Отметим, что большинство улиц города, по данным сервиса, двигаются свободно, однако на некоторых ситуация очень тяжёлая.

По направлению в сторону центра стоит Павловский тракт. Здесь затор начинается от пересечения с Малахова и тянется до моста на Строителей.

Также в красный окрашена улица Советской Армии.

Несмотря на то, что на других улицах, по данным "Яндекса", заторов нет, пользователи в соцсетях говорят, что местами всё-таки приходится постоять.