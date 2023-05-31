На работу ехать долго. Огромная пробка собралась в сторону центра в Барнауле
Большинство улиц в городе "зелёные", но есть очень напряжённые участки
31 мая 2023, 08:01, ИА Амител
Фото: "Яндекс.Пробки"
Путь на работу утром для многих затянется из-за огромного затора, о котором сообщает сервис "Яндекс.Пробки".
Отметим, что большинство улиц города, по данным сервиса, двигаются свободно, однако на некоторых ситуация очень тяжёлая.
По направлению в сторону центра стоит Павловский тракт. Здесь затор начинается от пересечения с Малахова и тянется до моста на Строителей.
Также в красный окрашена улица Советской Армии.
Несмотря на то, что на других улицах, по данным "Яндекса", заторов нет, пользователи в соцсетях говорят, что местами всё-таки приходится постоять.
08:24:33 31-05-2023
Вставайте раньше, лохи)
08:27:58 31-05-2023
стандартная ситуация. особенно на С.Армии
08:36:27 31-05-2023
На Строителей перед мостов в сторону центра, какой-то сверхразум поставил "долгушу" в правой полосе. Естественно что к 7 00 там всё будет колом стоять.
08:57:31 31-05-2023
Гость (08:36:27 31-05-2023) На Строителей перед мостов в сторону центра, какой-то сверхр... сломался он
10:08:18 31-05-2023
Гость (08:24:33 31-05-2023) Вставайте раньше, лохи)... Помолчала бы, малолетка сопливая...
10:26:22 31-05-2023
Надо с Власихинской делать проезд напрямую на Молодёжную!
10:59:32 31-05-2023
При чем камаз, на других улицах пробки не реальные, и начались с началом ремонта на Змеиногорском тракте, это надо было предвидеть, а не бюджет пилить.
11:10:50 31-05-2023
Ну вчера камаза не было? не было и позавчера "нормально" ехали как как и на прошлой неделе. А сегодня Камаз - и все встало.