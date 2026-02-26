Цены на бензин в Алтайском крае вошли в топ-3 самых низких по России

При относительно высоких темпах роста цен на топливо в целом по стране край сохраняет позиции региона с одним из самых доступных рынков бензина

26 февраля 2026, 11:23, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Алтайский край оказался в числе регионов с самым доступным бензином в стране — цены заметно ниже среднероссийского уровня. Об этом свидетельствуют свежие данные Росстата за январь.

В целом по России средняя стоимость литра автомобильного бензина в начале года составила 65,63 рубля, дизельного топлива — 77,31 рубля. За год бензин подорожал на 11,6%, дизель — примерно на 9%.

«На этом фоне Алтайский край выделяется более умеренными ценами. В январе средняя стоимость бензина в регионе составляла 61,71 рубля за литр, что позволило ему войти в тройку субъектов РФ с самым дешевым топливом. Более низкие цены зафиксированы только в Курганской и Томской областях, где бензин продавался в среднем по 60,55 и 61,61 рубля соответственно», — говорится в исследовании.

Источник таблицы: Росстат

С дизельным топливом ситуация иная. В Алтайском крае его средняя цена составила 77,16 рубля за литр, что близко к общероссийскому уровню. По этому показателю регион занимает лишь 55-е место в стране.

Самый дешевый дизель, по данным статистики, продается в Чеченской Республике, Республике Дагестан и Республике Ингушетия, где цены заметно ниже 70 рублей за литр.

