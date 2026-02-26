Цены на бензин в Алтайском крае вошли в топ-3 самых низких по России
При относительно высоких темпах роста цен на топливо в целом по стране край сохраняет позиции региона с одним из самых доступных рынков бензина
26 февраля 2026, 11:23, ИА Амител
Алтайский край оказался в числе регионов с самым доступным бензином в стране — цены заметно ниже среднероссийского уровня. Об этом свидетельствуют свежие данные Росстата за январь.
В целом по России средняя стоимость литра автомобильного бензина в начале года составила 65,63 рубля, дизельного топлива — 77,31 рубля. За год бензин подорожал на 11,6%, дизель — примерно на 9%.
«На этом фоне Алтайский край выделяется более умеренными ценами. В январе средняя стоимость бензина в регионе составляла 61,71 рубля за литр, что позволило ему войти в тройку субъектов РФ с самым дешевым топливом. Более низкие цены зафиксированы только в Курганской и Томской областях, где бензин продавался в среднем по 60,55 и 61,61 рубля соответственно», — говорится в исследовании.
С дизельным топливом ситуация иная. В Алтайском крае его средняя цена составила 77,16 рубля за литр, что близко к общероссийскому уровню. По этому показателю регион занимает лишь 55-е место в стране.
Самый дешевый дизель, по данным статистики, продается в Чеченской Республике, Республике Дагестан и Республике Ингушетия, где цены заметно ниже 70 рублей за литр.
Ранее сообщалось, что две компании на Алтае наказали за отказ продавать бензин, который якобы закончился. УФАС призвало к ответственности поставщиков топлива, искусственно создававших ажиотаж.
Надо не забывтаь, что и зарплаты и уровень жизни один из самых низких в роССии
Гость (11:32:42 26-02-2026) Надо не забывтаь, что и зарплаты и уровень жизни один из сам... Может просто работать надо,а не комменты про жизнь худую строчить сутками
Гость (13:59:24 26-02-2026) Может просто работать надо,а не комменты про жизнь худую стр... Классическое "хрю" захребетника, пристроенного по блату бумажки носить.
Цены вниз пойдут когда заправки заполыхают...
Гость (11:42:45 26-02-2026) Цены вниз пойдут когда заправки заполыхают... ... Думают, авось петух в ж-пу не клюнет.
Да в Барнауле 61 ,62 рублика , а в Бийске пожалуйста уже 71 рублик за литр бензина ,как понять ,это что доставка литра стоит 10 рубликов .