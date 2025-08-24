На Сахалине спасатели ищут туристов, потерявшихся при восхождении на вулкан Баранского
Поиски пропавших идут во время густого тумана
24 августа 2025, 17:30, ИА Амител
Группа из десяти туристов пропала во время восхождения на вулкан Баранского на Сахалине. Как выяснилось, турклуб "Гора", организовавший 11-дневный тур стоимостью 120 тысяч рублей с человека, не зарегистрировал маршрут в МЧС, что нарушило базовые правила безопасности, пишет Shot.
Инцидент произошел на седьмой день похода во время спуска с вулкана: туристы не вышли к точке сбора, где их ожидал транспорт.
По информации других путешественников, один из гидов группы – Валерий Федосов – позиционируется как опытный специалист с десятками восхождений на Эльбрус. Однако отсутствие регистрации маршрута в МЧС лишило группу оперативной поддержки спасателей.
На момент публикации новости одна из туристок с травмой была обнаружена в лагере, ее эвакуируют. Поиски остальных девяти человек продолжаются в условиях густого тумана. Спасатели планируют задействовать вертолет, если погодные условия улучшатся.
В случае подтверждения нарушений организаторам грозит административная и уголовная ответственность.
18:47:19 24-08-2025
Что толку от ваших регистраций и страховок
У бабёшки на пике Мира была страховка. И чё толку? Бросили умирать.
20:00:30 24-08-2025
Гость (18:47:19 24-08-2025) Что толку от ваших регистраций и страховокУ бабёшки на п... Озвучьте условия страховки, ну чтоб не мирдверьмячить. Желательно по-пунктно, что включалось в ее страховку, а не в общих словах, дескать страховка есть и вытаскивайте ее из любой дырки.
Почему при поездке в ту же Туретчину, стандартная страховка не будет оплачивать вам застаревший кариес, от боли от которого, вы даже до ресторана не сможете дошкандыбать, чтобы в себя олинклюзива накидать?
19:20:30 24-08-2025
Ищут искателей "негаданных" проблем на свою бедовую голову!?
20:52:49 24-08-2025
120 штук - жирновато живут.. найдутся
20:54:29 24-08-2025
Не плохой бизнес, лям с группы туристов, и никаких гарантий и за туман никому не предъявить.
22:01:29 24-08-2025
Гость (20:54:29 24-08-2025) Не плохой бизнес, лям с группы туристов, и никаких гарантий ... Ну как бы 1,2 ляма, и в основном везде так предъявить некому будет
23:19:41 24-08-2025
Блин уже на вулканы народ лезет...
09:01:10 25-08-2025
На Сахалине вообще то нет вулканов. И он достаточно далеко от Сахалина
16:35:20 25-08-2025
Ещё одним неймётся(((