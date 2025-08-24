На Сахалине спасатели ищут туристов, потерявшихся при восхождении на вулкан Баранского

Поиски пропавших идут во время густого тумана

24 августа 2025, 17:30, ИА Амител

Туристы / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky

Группа из десяти туристов пропала во время восхождения на вулкан Баранского на Сахалине. Как выяснилось, турклуб "Гора", организовавший 11-дневный тур стоимостью 120 тысяч рублей с человека, не зарегистрировал маршрут в МЧС, что нарушило базовые правила безопасности, пишет Shot.

Инцидент произошел на седьмой день похода во время спуска с вулкана: туристы не вышли к точке сбора, где их ожидал транспорт.

По информации других путешественников, один из гидов группы – Валерий Федосов – позиционируется как опытный специалист с десятками восхождений на Эльбрус. Однако отсутствие регистрации маршрута в МЧС лишило группу оперативной поддержки спасателей.

На момент публикации новости одна из туристок с травмой была обнаружена в лагере, ее эвакуируют. Поиски остальных девяти человек продолжаются в условиях густого тумана. Спасатели планируют задействовать вертолет, если погодные условия улучшатся.

В случае подтверждения нарушений организаторам грозит административная и уголовная ответственность.