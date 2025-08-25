На Сахалине спасли туристов, потерявшихся при восхождении на вулкан Баранского

Их жизни и здоровью ничего не угрожает

25 августа 2025

Спасенные туристы / Фото: скриншот из Telegram-канала Константина Истомина

В Сахалинской области спасли группу туристов, которые пропали при восхождении на вулкан Баранского. Все десять человек забрал вертолет МЧС. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Константин Истомин в своем Telegram-канале.

«Участники группы в безопасности, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Медики осмотрят туристов и примут решение об оказании помощи», – рассказал Истомин.

Туристам предоставили горячее питание на базе гостиницы. Администрация связалась с туроператором для дальнейшего сопровождения людей.

Напомним, инцидент произошел на седьмой день похода при спуске с вулкана: туристы не вышли к точке сбора, где их ждал транспорт.

Согласно информации источников, 11-дневный тур стоимостью 120 тысяч рублей с человека организовал турклуб "Гора". Однако он не зарегистрировал маршрут в МЧС, что противоречит базовым правилам безопасности. Если нарушения подтвердят, организаторам грозит административная и уголовная ответственность.