На Семинском перевале за ночь выросли настоящие сугробы. Фото
На трассах уже произошло несколько ДТП
21 сентября 2025, 13:30, ИА Амител
На Семинском перевале в Республике Алтай установились крайне опасные условия для автомобилистов. Очевидцы сообщают о гололедице и крупных сугробах, из-за которых уже произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Об этом пишет Telegram-канал АСТ-54 Black.
Водителям, планирующим поездки через перевал, настоятельно рекомендуют соблюдать предельную осторожность. Особенно это касается тех, кто передвигается на летней резине. Движение в таких условиях может быть крайне рискованным и привести к аварийным ситуациям.
Синоптики предупреждают, что в горах погода меняется стремительно, поэтому автомобилистам следует заранее готовиться к зимним условиям и проверять техническое состояние машин перед выездом.
Ранее сообщалось, что на Алтае сентябрь выдался по-зимнему – в Ташанте выпал снег, и местные жители решили не упускать момент. Они слепили самого настоящего снеговика.
20:38:10 21-09-2025
уже скоро и у нас... брррр
08:57:05 22-09-2025
Элен без ребят (20:38:10 21-09-2025) уже скоро и у нас... брррр... :)))
09:22:28 22-09-2025
Так запрещено ездить по снегу на летней резине! Там надо ставить пост и штрафовать всех на летнюю резину! И всех участников ДТП так же штрафовать за летнюю резину!