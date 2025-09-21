На Семинском перевале за ночь выросли настоящие сугробы. Фото

На трассах уже произошло несколько ДТП

21 сентября 2025, 13:30, ИА Амител

Сугробы

На Семинском перевале в Республике Алтай установились крайне опасные условия для автомобилистов. Очевидцы сообщают о гололедице и крупных сугробах, из-за которых уже произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Об этом пишет Telegram-канал АСТ-54 Black.

Водителям, планирующим поездки через перевал, настоятельно рекомендуют соблюдать предельную осторожность. Особенно это касается тех, кто передвигается на летней резине. Движение в таких условиях может быть крайне рискованным и привести к аварийным ситуациям.

Синоптики предупреждают, что в горах погода меняется стремительно, поэтому автомобилистам следует заранее готовиться к зимним условиям и проверять техническое состояние машин перед выездом.

Ранее сообщалось, что на Алтае сентябрь выдался по-зимнему – в Ташанте выпал снег, и местные жители решили не упускать момент. Они слепили самого настоящего снеговика.