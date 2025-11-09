На Солнце произошла мощнейшая вспышка класса Х
10 ноября ожидается магнитная буря
09 ноября 2025, 17:45, ИА Амител
9 ноября на Солнце зафиксировали вспышку высшего балла – X1.79. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Как отметили ученые, после вспышки с Солнца ушел значительный объем плазмы. Вероятно, ее выброс может воздействовать на Землю.
«Центр вспышки смещен в сторону северного полушария, но это смещение выглядит незначительным, и воздействие на планету должно быть близко к фронтальному», – уточнили в Лаборатории.
Специалисты отметили, что такое мощное событие в космосе может предопределить характер солнечной активности в ближайшие дни. Кроме того, основные активные центры на Солнце по-прежнему находятся в непосредственной окрестности линии Солнце – Земля.
Судя по прогнозу магнитных бурь на ближайшие трое суток, 10 ноября с 09:00 до 12:00 по московскому времени планету атакует магнитная буря, близкая к классу G2 – среднему по мощности.
18:44:51 09-11-2025
Такое ощущение, что солнце тоже против нас
20:42:51 09-11-2025
Гость (18:44:51 09-11-2025) Такое ощущение, что солнце тоже против нас...
А в этом мире никого за вас нет. Должно уже понять давненько.
22:14:19 09-11-2025
Гость (20:42:51 09-11-2025) А в этом мире никого за вас нет. Должно уже понять давне... А как же, армия и флот?
12:47:35 10-11-2025
Гость (20:42:51 09-11-2025) А в этом мире никого за вас нет. Должно уже понять давне...
все с нами, даже те, кто ненавидит, завидует и боится