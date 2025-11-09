НОВОСТИНаука и образование

На Солнце произошла мощнейшая вспышка класса Х

10 ноября ожидается магнитная буря

09 ноября 2025, 17:45, ИА Амител

Солнце / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Солнце / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

9 ноября на Солнце зафиксировали вспышку высшего балла – X1.79. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Как отметили ученые, после вспышки с Солнца ушел значительный объем плазмы. Вероятно, ее выброс может воздействовать на Землю.

«Центр вспышки смещен в сторону северного полушария, но это смещение выглядит незначительным, и воздействие на планету должно быть близко к фронтальному», – уточнили в Лаборатории.

Специалисты отметили, что такое мощное событие в космосе может предопределить характер солнечной активности в ближайшие дни. Кроме того, основные активные центры на Солнце по-прежнему находятся в непосредственной окрестности линии Солнце – Земля.

Судя по прогнозу магнитных бурь на ближайшие трое суток, 10 ноября с 09:00 до 12:00 по московскому времени планету атакует магнитная буря, близкая к классу G2 – среднему по мощности.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

18:44:51 09-11-2025

Такое ощущение, что солнце тоже против нас

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:42:51 09-11-2025

Гость (18:44:51 09-11-2025) Такое ощущение, что солнце тоже против нас...
А в этом мире никого за вас нет. Должно уже понять давненько.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:14:19 09-11-2025

Гость (20:42:51 09-11-2025) А в этом мире никого за вас нет. Должно уже понять давне... А как же, армия и флот?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:47:35 10-11-2025

Гость (20:42:51 09-11-2025) А в этом мире никого за вас нет. Должно уже понять давне...
все с нами, даже те, кто ненавидит, завидует и боится

  -3 Нравится
Ответить
