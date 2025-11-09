10 ноября ожидается магнитная буря

09 ноября 2025, 17:45, ИА Амител

Солнце / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

9 ноября на Солнце зафиксировали вспышку высшего балла – X1.79. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Как отметили ученые, после вспышки с Солнца ушел значительный объем плазмы. Вероятно, ее выброс может воздействовать на Землю.

«Центр вспышки смещен в сторону северного полушария, но это смещение выглядит незначительным, и воздействие на планету должно быть близко к фронтальному», – уточнили в Лаборатории.

Специалисты отметили, что такое мощное событие в космосе может предопределить характер солнечной активности в ближайшие дни. Кроме того, основные активные центры на Солнце по-прежнему находятся в непосредственной окрестности линии Солнце – Земля.

Судя по прогнозу магнитных бурь на ближайшие трое суток, 10 ноября с 09:00 до 12:00 по московскому времени планету атакует магнитная буря, близкая к классу G2 – среднему по мощности.