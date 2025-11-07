Геомагнитная обстановка на планете нестабильна из-за вспышек на Солнце

07 ноября 2025, 14:20, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

7 ноября на Землю обрушилась мощная магнитная буря. Об этом сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По их данным, причиной геошторма стали выброшенные Солнцем облака плазмы. Специалисты уточняют, что эта буря – самая сильная в 2025 году.

О том, когда геомагнитные возмущения достигнут своего пика и сколько они будут продолжаться, – в материале amic.ru.

1 Насколько мощная магнитная буря накрыла Землю 7 ноября 2025 года? Возмущения класса G2 (средней мощности) терзали планету с полуночи по московскому времени. Самые мощные колебания пришлись на период с 03:00 до 06:00. Ученые зафиксировали сильную магнитную бурю класса G3.Такой же удар обрушится на Землю в 12:00 и будет терзать ее следующие три часа.

2 Сколько продлится геомагнитный шторм и когда он закончится? Согласно прогнозу, новая волна геоударов придется на 8 ноября 2025 года. Они будут не такими сильными, как сегодня: большую часть дня магнитосфера будет возбужденной, а ближе к полуночи на планету обрушится буря, близкая к классу G2 – среднему по мощности. После полуночи 9 ноября обстановка вновь будет спокойной.

3 Ожидаются ли еще магнитные бури? По предварительным данным, спокойная обстановка в магнитном поле сохранится до 25 ноября. В этот день планету настигнет слабая магнитная буря. Аналогичный прогноз действует и на следующий день, 26 ноября.