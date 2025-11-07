Что за магнитная буря накрыла Землю 7 ноября, сколько она продлится и когда закончится?
Геомагнитная обстановка на планете нестабильна из-за вспышек на Солнце
07 ноября 2025, 14:20, ИА Амител
Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
7 ноября на Землю обрушилась мощная магнитная буря. Об этом сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По их данным, причиной геошторма стали выброшенные Солнцем облака плазмы. Специалисты уточняют, что эта буря – самая сильная в 2025 году.
О том, когда геомагнитные возмущения достигнут своего пика и сколько они будут продолжаться, – в материале amic.ru.
Насколько мощная магнитная буря накрыла Землю 7 ноября 2025 года?
Возмущения класса G2 (средней мощности) терзали планету с полуночи по московскому времени. Самые мощные колебания пришлись на период с 03:00 до 06:00. Ученые зафиксировали сильную магнитную бурю класса G3.Такой же удар обрушится на Землю в 12:00 и будет терзать ее следующие три часа.
Сколько продлится геомагнитный шторм и когда он закончится?
Согласно прогнозу, новая волна геоударов придется на 8 ноября 2025 года. Они будут не такими сильными, как сегодня: большую часть дня магнитосфера будет возбужденной, а ближе к полуночи на планету обрушится буря, близкая к классу G2 – среднему по мощности. После полуночи 9 ноября обстановка вновь будет спокойной.
Ожидаются ли еще магнитные бури?
По предварительным данным, спокойная обстановка в магнитном поле сохранится до 25 ноября. В этот день планету настигнет слабая магнитная буря. Аналогичный прогноз действует и на следующий день, 26 ноября.
Как избежать воздействия магнитной бури?
По словам врачей и ученых, ничего особенного делать не нужно. Влияние магнитных бурь на человеческий организм до сих пор не доказано наукой. Поэтому медики дают общие советы, как сохранить хорошее самочувствие: высыпаться, пить достаточное количество жидкости, больше двигаться, гулять на свежем воздухе и не злоупотреблять вредными привычками.
