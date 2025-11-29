На улице Северо-Западной в Барнауле приступили к ремонту поврежденной трубы

Сварочные работы продолжатся ориентировочно до десяти вечера

29 ноября 2025, 16:25, ИА Амител

Ремонт сетей / Фото: amic.ru

На участке порыва трубопровода на улице Северо-Западной в Барнауле начались масштабные ремонтные работы, сообщил Александр Гросс, директор филиала Барнаульской теплосетевой компании АО "СГК-Алтай", в ходе оперативного совещания в городской администрации.

Александр Гросс также подчеркнул, что благодаря своевременным действиям удалось нормализовать обстановку. Часть жилых домов, находящихся в пределах улиц Юрина, Северо-Западной, Советской Армии и проспекта Коммунаров, переключена на теплоснабжение от ТЭЦ-3, при этом поставка тепла и горячей воды осуществляется с временным снижением параметров.

В настоящее время выявлено место повреждения на главной магистрали, проводятся сварочные работы, завершение которых ожидается к 22:00. После чего, в течение двух часов, планируется восстановить обычный режим теплоснабжения в районе.