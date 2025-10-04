На Урале и Алтае задержали группу мошенников с материнским капиталом

Аферисты оформляли документы на улучшение жилищных условий, а затем обналичивали деньги

04 октября 2025, 15:05, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Челябинской области и Алтайском крае правоохранительными органами раскрыта деятельность организованной группы, совершавшей махинации с деньгами, выделяемыми в рамках программы материнского капитала. По информации РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Челябинской области, сумма ущерба оценивается как минимум в восемь миллионов рублей, задержано восемь участников схемы.

Следствием установлено, что злоумышленники, используя потребительский кредитный кооператив, изготавливали поддельные документы, свидетельствующие о якобы улучшении жилищных условий за счет займа. Эти документы предоставлялись в региональные отделения Социального и Пенсионного фондов для получения средств материнского капитала. Преступная деятельность велась на территории Челябинской области и Алтайского края. Полученные кооперативом деньги впоследствии выводились в наличные. Подтвержденный ущерб от одного из эпизодов составляет не менее 8 миллионов рублей.