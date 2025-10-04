На Урале и Алтае задержали группу мошенников с материнским капиталом
Аферисты оформляли документы на улучшение жилищных условий, а затем обналичивали деньги
04 октября 2025, 15:05, ИА Амител
В Челябинской области и Алтайском крае правоохранительными органами раскрыта деятельность организованной группы, совершавшей махинации с деньгами, выделяемыми в рамках программы материнского капитала. По информации РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Челябинской области, сумма ущерба оценивается как минимум в восемь миллионов рублей, задержано восемь участников схемы.
Следствием установлено, что злоумышленники, используя потребительский кредитный кооператив, изготавливали поддельные документы, свидетельствующие о якобы улучшении жилищных условий за счет займа. Эти документы предоставлялись в региональные отделения Социального и Пенсионного фондов для получения средств материнского капитала. Преступная деятельность велась на территории Челябинской области и Алтайского края. Полученные кооперативом деньги впоследствии выводились в наличные. Подтвержденный ущерб от одного из эпизодов составляет не менее 8 миллионов рублей.
15:55:56 04-10-2025
всегда ВИНА ИНСПЕКТОРА ПФРФ, нормальный инспектор такого не допустит!
16:37:17 04-10-2025
Ни одного дня, чтобы не было информации про мошенников. Куда смотрят многочисленные спец. службы? Или они охраняют нашего очень дорого для народа президента? В СССР был наш дорогой Леонид Ильич...., но на него не тратили столько советских полновесных рублей и мошенников ловили, как кошки мышей.
23:40:51 04-10-2025
Гость (16:37:17 04-10-2025) Ни одного дня, чтобы не было информации про мошенников. Куда... Тогда мобил небыло.