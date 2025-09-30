НОВОСТИПроисшествия

На Урале подполковник полиции отправил в больницу соседку по даче из-за виноградной лозы

Пострадавшая получила ожоги дыхательных путей и глаз

30 сентября 2025, 15:15, ИА Амител

В Алапаевске Свердловской области разгорается скандал вокруг подполковника полиции Максима Магды, который, по данным потерпевшей стороны, напал на свою соседку с огнетушителем из-за виноградной лозы. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По словам женщины, дикая лоза из двора полицейского разрослась и захватила ее участок. Она решила обрезать ветки, после чего на улицу вышел хозяин. Завязался конфликт: мужчина кричал, угрожал облить виноград кислотой, а затем неожиданно достал огнетушитель и распылил его содержимое в лицо соседке.

Женщина получила ожоги дыхательных путей и глаз, шесть дней провела в больнице. После выписки она обратилась в полицию, однако, как утверждает ее юрист Сергей Самков, дело пытались "замять". Адвокат был вынужден направить жалобы в прокуратуру, Следственный комитет и МВД.

В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. В пресс-службе МВД сообщили, что начата служебная проверка. Если вина подполковника будет доказана, он лишится должности и будет уволен из органов.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

15:30:35 30-09-2025

"угрожал облить виноград кислотой" - так это же виноград полицейского, ну пусть бы обливал свой виноград, в чём проблема?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:43:43 30-09-2025

Гость (15:30:35 30-09-2025) "угрожал облить виноград кислотой" - так это же виноград пол... Дело ясное, что дело темное

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:04:37 30-09-2025

Полицаи себя хозяевами жизни считают. Без пенсии оставить и на базар грузчиком пущай идёт. Делать то ни черта не умеет.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:07:24 30-09-2025

Ключевая фраза "дело пытались замять". Ну а что, все равны перед законом, но некоторые равнее.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:12:54 30-09-2025

Гость (16:07:24 30-09-2025) Ключевая фраза "дело пытались замять". Ну а что, все равны п... "дело пытались замять" - для НИХ это нормально. Всегда так делают. Если не получится - уволят задним числом за 5 минут до произошедшего инцидента и тогда он не их.

  9 Нравится
Ответить
