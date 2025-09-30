На Урале подполковник полиции отправил в больницу соседку по даче из-за виноградной лозы
Пострадавшая получила ожоги дыхательных путей и глаз
30 сентября 2025, 15:15, ИА Амител
В Алапаевске Свердловской области разгорается скандал вокруг подполковника полиции Максима Магды, который, по данным потерпевшей стороны, напал на свою соседку с огнетушителем из-за виноградной лозы. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
По словам женщины, дикая лоза из двора полицейского разрослась и захватила ее участок. Она решила обрезать ветки, после чего на улицу вышел хозяин. Завязался конфликт: мужчина кричал, угрожал облить виноград кислотой, а затем неожиданно достал огнетушитель и распылил его содержимое в лицо соседке.
Женщина получила ожоги дыхательных путей и глаз, шесть дней провела в больнице. После выписки она обратилась в полицию, однако, как утверждает ее юрист Сергей Самков, дело пытались "замять". Адвокат был вынужден направить жалобы в прокуратуру, Следственный комитет и МВД.
В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. В пресс-службе МВД сообщили, что начата служебная проверка. Если вина подполковника будет доказана, он лишится должности и будет уволен из органов.
15:30:35 30-09-2025
"угрожал облить виноград кислотой" - так это же виноград полицейского, ну пусть бы обливал свой виноград, в чём проблема?
15:43:43 30-09-2025
Гость (15:30:35 30-09-2025) "угрожал облить виноград кислотой" - так это же виноград пол... Дело ясное, что дело темное
16:04:37 30-09-2025
Полицаи себя хозяевами жизни считают. Без пенсии оставить и на базар грузчиком пущай идёт. Делать то ни черта не умеет.
16:07:24 30-09-2025
Ключевая фраза "дело пытались замять". Ну а что, все равны перед законом, но некоторые равнее.
16:12:54 30-09-2025
Гость (16:07:24 30-09-2025) Ключевая фраза "дело пытались замять". Ну а что, все равны п... "дело пытались замять" - для НИХ это нормально. Всегда так делают. Если не получится - уволят задним числом за 5 минут до произошедшего инцидента и тогда он не их.