На Урале подполковник полиции отправил в больницу соседку по даче из-за виноградной лозы

Пострадавшая получила ожоги дыхательных путей и глаз

30 сентября 2025, 15:15, ИА Амител

В Алапаевске Свердловской области разгорается скандал вокруг подполковника полиции Максима Магды, который, по данным потерпевшей стороны, напал на свою соседку с огнетушителем из-за виноградной лозы. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По словам женщины, дикая лоза из двора полицейского разрослась и захватила ее участок. Она решила обрезать ветки, после чего на улицу вышел хозяин. Завязался конфликт: мужчина кричал, угрожал облить виноград кислотой, а затем неожиданно достал огнетушитель и распылил его содержимое в лицо соседке.

Женщина получила ожоги дыхательных путей и глаз, шесть дней провела в больнице. После выписки она обратилась в полицию, однако, как утверждает ее юрист Сергей Самков, дело пытались "замять". Адвокат был вынужден направить жалобы в прокуратуру, Следственный комитет и МВД.

В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. В пресс-службе МВД сообщили, что начата служебная проверка. Если вина подполковника будет доказана, он лишится должности и будет уволен из органов.