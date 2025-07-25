Центробанк снизил ключевую ставку до 18% годовых
Она опустилась сразу на 2%
25 июля 2025, 17:45, ИА Амител
Центробанк России / Фото: cbr.ru
Банк России снизил ключевую ставку c 20 до 18% годовых, заявил регулятор.
«Совет директоров Банка России 25 июля 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-релизе, текущее инфляционное давление снижается быстрее, чем прогнозировалось, а рост внутреннего спроса замедляется.
«Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», – указали в ЦБ.
6 июня Центробанк снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых.
Эксперты при этом ожидали, что в июле произойдет снижение только на 1%, а к концу 2025 года – до 17,5–18% годовых.
18:48:28 25-07-2025
Ага как же... Бенз в цене опережает инфляцию... Значит денюжки заканчиваются на выплаты процентов. Кредиты не берут. Ипотеки тоже.
19:10:29 25-07-2025
чтобы экономика заработала, ключевая ставка должна быть не выше 10%
19:30:49 25-07-2025
Гость (19:10:29 25-07-2025) чтобы экономика заработала, ключевая ставка должна быть не в... Ты как ребенок. ЦБ надо заработать. Повысили ставку и проценты по вкладам. Народ принёс бабло. Это бабло этому же народу дали в виде кредитов ипотек и т. д. ЦБ заработал. Ему чхать на экономику. Он стране не подчиняется.
19:38:03 25-07-2025
Чем ниже ключевая ставка, тем выше инфляция и, следовательно, цены! Так что радоваться нечему: Центробанк, видимо, решил махнуть рукой на укрепление 'деревянного' и опять посягнул уронить его ниже плинтуса!?
19:51:37 25-07-2025
Золотое время РФ - с 2004 по 2014 год - рост зарплат в 3-5 раз, а инфляция 10-12% в год. Ставка 10-12%. Рост экономики около 10-15% в год. А в 2014 году пришла Набиуллина.....
21:12:26 25-07-2025
Гость (19:51:37 25-07-2025) Золотое время РФ - с 2004 по 2014 год - рост зарплат в 3-5 ... Неее! Золотое время 2000-2008. Потом мировой кризис и лучше не становится.
23:49:54 25-07-2025
Гость (21:12:26 25-07-2025) Неее! Золотое время 2000-2008. Потом мировой кризис и лучше ... Так он везде где был давно предавно закончился, кроме ...
23:07:04 25-07-2025
Ну все, теперь заживем!))))