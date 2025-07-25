Центробанк снизил ключевую ставку до 18% годовых

Она опустилась сразу на 2%

25 июля 2025, 17:45, ИА Амител

Центробанк России / Фото: cbr.ru

Банк России снизил ключевую ставку c 20 до 18% годовых, заявил регулятор.

«Совет директоров Банка России 25 июля 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых», – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-релизе, текущее инфляционное давление снижается быстрее, чем прогнозировалось, а рост внутреннего спроса замедляется.

«Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», – указали в ЦБ.

6 июня Центробанк снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых.

Эксперты при этом ожидали, что в июле произойдет снижение только на 1%, а к концу 2025 года – до 17,5–18% годовых.